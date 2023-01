Une vidéo de l’unité factice du OnePlus 11 donne un aperçu du nouveau design de la caméra

L’annonce de la série OnePlus 11 approche à grands pas et de nombreuses fuites détaillant ses spécifications et son apparence ont déjà eu lieu. Le principal changement de design est la nouvelle approche du bloc de caméra qui est rond et légèrement décalé, avec les objectifs et les capteurs de 50 mégapixels nichés dans le cercle surélevé.

Il semble assez svelte, mais, comme d’habitude, c’est peut-être le reste du smartphone qui impressionnera, plutôt que les spécifications de la caméra. Tout d’abord, on peut raisonnablement s’attendre au dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, bien qu’il soit cadencé à une vitesse inférieure à celle de la série Galaxy S23. De plus, les smartphones embarqueront les dernières et les plus rapides puces de mémoire RAM LPDDR5X de Samsung ainsi que son stockage UFS 4.0 dans les versions 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 16 Go de RAM avec 256 Go de stockage, ainsi que la version haut de gamme 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

Le OnePlus 11 devrait arborer un écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels et des niveaux de luminosité de pointe très élevés, ainsi qu’un taux de rafraîchissement dynamique granulaire de 1 Hz — 120 Hz et un calibrage d’affichage individuel par unité directement à la sortie de l’usine.

Le smartphone a maintenant été présenté en avant-première sous la forme d’une fuite vidéo de l’unité factice qui apparaîtra dans les magasins des opérateurs lorsque le OnePlus 11 sera annoncé mercredi, d’abord en Chine, juste à temps pour les célébrations du Nouvel An local, puis ailleurs quelques semaines plus tard.

Sur son propre territoire, OnePlus lancera la série 11 avec la dernière surcouche ColorOS 13 au-dessus d’Android 13. Il sera disponible en vert et en noir, comme d’habitude, et sera équipé d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec un chargeur ultra-rapide de 100W qui sera inclus dans la boîte, du moins dans la version chinoise.

La marque Hasselblad que l’on peut voir sur le bloc de caméra est due au fait que le célèbre fabricant d’appareils photo a prêté ses compétences en matière de traitement d’images et de filtres aux algorithmes de calcul qui utilisent le capteur photo principal avec un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels. Un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif 2x de 32 mégapixels complètent un ensemble photographique décent que j’ai hâte de mettre à l’épreuve !