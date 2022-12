Le Redmi K60 pourrait arriver en Europe sous le nom de Poco F5 Pro

Xiaomi a présenté la série Redmi K60 et le Redmi Note 12 Speed Edition en Chine plus tôt cette semaine. Selon Kacper Skrzypek, un informateur de Xiaomi, le Redmi K60 sera rebaptisé POCO F5 Pro et le Redmi Note 12 Speed Edition équipé du Snapdragon 778G sera lancé sous le nom de POCO X5 Pro 5G. Il s’agirait du premier modèle Poco F Pro depuis la sortie du Poco F2 Pro en 2020.

#POCOX55G, codenamed “moonstone”, shares ROM with Global #RedmiNote12 variant. It doesn’t mean they use same CPU; AFAIK, POCO device will use Snapdragon 695 instead of 4 Gen 1. Both CPUs belong to the same Qualcomm platform, so making one ROM for both CPUs is possible.

—Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) December 28, 2022