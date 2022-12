MSI dévoile un nouveau portable de jeu Titan avec un écran mini-LED 4K

Le début de l’année est toujours un moment passionnant dans le monde de la technologie. Avec le CES 2023 qui arrive à grands pas, de nombreux nouveaux produits passionnants sont sur le point de sortir. L’un d’entre eux est le prochain ordinateur portable de jeu MSI Titan GT77. Avec un écran différent de tous les autres, et un puissant matériel pour correspondre, cette bête mini-LED 4K va être le premier d’un tel ordinateur portable dans le monde.

Les ordinateurs portables de jeu donnent souvent la priorité à de solides composants plutôt qu’à des choses comme un bel écran ou une longue autonomie. Cependant, cela peut parfois signifier que vous obtenez un ordinateur portable puissant avec un écran qui ne tire pas le meilleur parti de ses spécifications. De même, certains jeux bénéficient fortement d’un écran capable d’offrir une expérience immersive ou des taux de rafraîchissement élevés.

Il s’agit là d’un autre problème : vous avez peut-être rencontré des ordinateurs portables qui privilégient les taux de rafraîchissement par rapport à l’aspect visuel. Cela signifie qu’ils sont plus adaptés aux jeux de tir à la première personne et aux autres titres d’e-sports qu’aux jeux AAA qui misent sur les aspects visuels du jeu.

Cela dit, certains fabricants d’ordinateurs portables cherchent à satisfaire tous les types de joueurs en leur offrant une expérience graphique époustouflante et des taux de rafraîchissement appropriés. Tout porte à croire que le MSI Titan GT77 est l’un de ces ordinateurs portables qui offrent le meilleur des deux mondes.

Le tout nouvel ordinateur portable de MSI est équipé d’un écran mini-LED AUO 4K AmLED de 17 pouces. L’utilisation de mini-LED dans les ordinateurs portables est encore un concept assez nouveau, mais beaucoup se portent garants de cette technologie, qui s’est avérée largement supérieure aux LED ordinaires. Puisque des milliers de mini-LED sont regroupées dans un seul écran (par opposition à quelques centaines, comme c’est le cas avec les LED), ces écrans sont souvent plus lumineux et capables de fournir des contrastes plus nets, ainsi que des noirs plus profonds. À cette fin, MSI promet que l’écran sera lumineux — culminant à plus de 1 000 nits, avec 1 008 zones de gradation qui servent à rendre l’image encore plus nette.

Une nouveauté sur le marché !

Comme mentionné, MSI ne se contente pas de faire le plein d’images avec la 4K et les mini-LED. L’écran est également doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi que d’un temps de réponse de 3 ms. Cela signifie qu’il est capable d’atteindre le taux de rafraîchissement idéal pour les titres e-sports, tout en restant adapté à la clarté visuelle des RPG immersifs.

En dehors de son fantastique écran, l’ordinateur portable reste un peu une énigme. Son lancement est prévu pour le CES 2023, et c’est à ce moment-là que nous pouvons nous attendre à en savoir plus à son sujet. Il est plus que probable que le Titan GT77 sera équipé des derniers composants de NVIDIA et de Intel, ce qui en fait une bête de jeu onéreuse.