Wiko tente de conquérir la Chine avec un Huawei Nova 9 SE rebrandé en Wiko 5G

Depuis des années, les smartphones chinois sont un phénomène mondial, dominant les parts de marché et les choix des clients dans plusieurs pays. Cependant, récemment, une ancienne marque française est revenue sur la scène avec une annonce surprenante : Wiko est de retour et vise à conquérir le marché chinois.

Selon l’article de GizChina, le Wiko 5G tente de réussir en Chine. Wiko est une entreprise française appartenant à Tinno mobile, un fabricant chinois de téléphones mobiles.

Le Wiko 5G est un Huawei Nova 9 SE rebrandé, et il n’a pas beaucoup de différences notables avec le modèle original. Le changement le plus marquant est la marque Wiko et son support 5 G. En raison des récentes sanctions américaines, Huawei n’a pas été en mesure d’utiliser la technologie 5G sur ses smartphones. La compatibilité du Wiko 5G avec la 5G est un gros argument de vente pour les consommateurs étrangers et nationaux.

En termes de conception, le Wiko 5G est identique au Huawei Nova 9 SE, avec un écran LCD de 6,78 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, le smartphone se décline en quatre coloris.

Le Wiko 5G dispose d’un poinçon à l’avant pour la caméra frontale de 16 mégapixels. En ce qui concerne le matériel, l’appareil est alimenté par un SoC Snapdragon 695 et est proposé en deux options de taille : 128 Go ou 256 Go de stockage avec 8 Go de RAM, comme le souligne un article de GSMArena.

Sous HarmonyOS

Enfin, le smartphone fonctionne sous HarmonyOS de Huawei et sera livré avec une batterie de 4 000 mAh et une charge filaire de 66 W. Cela signifie que les utilisateurs seront effectivement en mesure de charger leurs appareils de 0 à 60 % en l’espace de seulement 15 minutes ou de charger complètement leurs appareils en seulement 35 minutes au total.

Le Wiko 5G sera vendu au prix de 1 999 CNY (environ 270 euros) pour la version de base et de 2 199 CNY (environ 300 euros) pour la version supérieure.

Étant donné la taille du marché chinois et de la concurrence existante, il est difficile de prédire si Wiko connaîtra le succès. Cependant, le Huawei Nova 9 SE rebaptisé par la marque semble bien équipé pour relever le défi. Avec ses qualités de conception attrayantes, son matériel puissant et sa compatibilité 5G, le Wiko 5G semble prêt à dominer les clients nationaux et internationaux.