Nous avons entendu beaucoup de choses sur Samsung, mais le Xiaomi 13 Ultra serait doté d’un nouvel objectif périscope qui devrait dépasser tout ce que Samsung a expédié par le passé.

Selon un tweet de l’informateur Kartikey Singh, la caméra périscopique du Xiaomi 13 Ultra « va choquer tout le monde ». À moins que l’informateur ne veuille dire que toute personne manipulant l’appareil subira un choc, c’est en fait une bonne chose pour Xiaomi. Pour ceux qui l’ignorent, une caméra périscopique est un tube qui est replié à l’intérieur d’un smartphone et qui utilise des prismes pour faire rebondir la lumière provenant de l’objectif vers le capteur d’image.

La caméra périscope permet d’étendre la distance focale de l’appareil photo pour les images avec un zoom optique, car une telle prouesse est généralement limitée par la taille d’un smartphone. OPPO a présenté cette technologie au Mobile World Congress en 2017 et elle a fait ses débuts sur le Huawei P30 Pro en 2019. L’avantage est que les utilisateurs peuvent utiliser le zoom optique lorsqu’ils prennent une photo ou filment un sujet.

Singh a poursuivi dans un tweet : « Depuis les deux dernières années, personne n’a été en mesure de défier Samsung dans le Zoom à long grossissement, ce qui a rendu Samsung paresseux et ils utilisent le même matériel depuis 3 générations maintenant, mais l’année prochaine, les choses commenceront à tourner et ce monopole prendra fin ».

Since last 2 years no-one was able to challenge Samsung in long magnification Zoom which made Samsung lazy and they are using same hardware for 3 generations now but next year things will Start turning around and this monopoly will come to 🔚!!!

—Kartikey Singh (@That_Kartikey) December 20, 2022