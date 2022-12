NVIDIA vient de dévoiler son propre GPU GeForce RTX 4070 pour le CES 2023

NVIDIA a fait fuiter sa GeForce RTX 4070 Ti sur son site Web, ce qui laisse penser que le lancement de cette carte graphique très attendue approche rapidement. La rumeur veut que la carte soit lancée au CES 2023.

NVIDIA a fait la promotion de son matériel comme faisant partie intégrante de la révolution de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR), avec pour objectif de recréer le monde sous forme de jumeaux numériques dans le NVIDIA Omniverse. Dans la dernière fuite, NVIDIA a mentionné le « GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA RTX A4500 ou supérieur » comme GPU recommandé pour exécuter l’application Omniverse View. L’application vous permet de visualiser les rendus Omniverse en temps réel sur votre bureau. Elle nécessite un GPU RTX de 8 Go mais fonctionne mieux avec du matériel plus puissant.

NVIDIA devrait lancer la GeForce RTX 4070 Ti lors du prochain GeForce Beyond au CES 2023, un événement spécial qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de NVIDIA et sur sa page Twitch. L’événement aura lieu le 3 janvier 2023, à 17 heures, heure de Paris.

Ce n’est pas le premier signe de l’imminence du lancement de cette carte graphique intrigante. Quelques revendeurs en ligne ont rendu la RTX 4070 Ti disponible en précommande. Au début du mois, un benchmark de la RTX 4070 Ti a fuité, suggérant une menace pour les GPU phares d’AMD, les RX 7900 XTX et XT.

Le GeForce RTX 4070 Ti a connu quelques péripétie, étant probablement une forme rebrandée de la RTX 4080 12 GB que NVIDIA n’a pas lancée en octobre. En tant que tel, NVIDIA pourrait avoir considéré à l’origine que ce GPU était plus proche du fleuron RTX 4080 que de la série RTX 4070 à bas prix. Si la mémoire est réduite par rapport aux 16 Go habituels de la RTX 4080, la version de 12 Go comportait également moins de cœurs. Cela a suscité une certaine indignation et le retard et l’éventuel changement de marque de cette carte.