Amazon Prime Air est désormais en ligne, l’entreprise ayant commencé à livrer des commandes par drones dans deux États des États-Unis, la Californie et le Texas. Grâce à ce nouveau service de livraison, les colis seront livrés au domicile des clients dans un délai d’une heure.

Alors que les clients effectuaient des achats de dernière minute pour les fêtes, Amazon a lancé Prime Air et a commencé à livrer des colis par drones. Selon The Verge, l’entreprise a déjà déposé des colis dans les arrière-cours des clients à Lockeford, en Californie, et à College Station, au Texas. Natalie Banke, porte-parole d’Amazon Air, a déclaré : « Notre objectif est d’introduire nos drones dans le ciel en toute sécurité. Nous commençons dans ces communautés et nous étendrons progressivement les livraisons à davantage de clients au fil du temps ».

Si les acheteurs vivent dans l’une ou l’autre des villes, ils peuvent s’inscrire et passer des commandes. Amazon informera ensuite les clients lorsque la livraison par drone sera disponible dans ladite zone. Une fois la commande passée, le client recevra une estimation du délai de livraison et des informations de suivi. Les drones ont une capacité de poids beaucoup plus limitée que les camions, donc seuls les colis petits et légers peuvent être livrés. Le drone vole jusqu’à l’arrière-cour du client — la plupart des appartements et des copropriétés sont donc probablement interdits — puis descend suffisamment pour déposer un colis, et s’envole.

Selon l’annonce, les opérations du PADDC de College Station et de Lockeford auront lieu pendant la journée et 5 jours par semaine. Chaque État sera divisé en quatre secteurs qui comprendront un maximum d’environ 50 vols de livraison par jour. Un drone sera donné par secteur dans chaque état.

The Hill rapporte qu’Amazon a reçu une approbation Part 135 de la part de la Federal Aviation Administration. En outre, le projet comprend également le dépôt des documents d’évaluation environnementale finale et de constatation de l’absence d’impact significatif/rapport de décision pour Lockeford (14 novembre) et College Station (12 décembre).

Les drones d’Amazon

La populaire plateforme de vente en ligne utilisera un drone de livraison MK27-2. Selon un rapport d’ArsTechnica, il contient 6 hélices qui sont intentionnellement formées dans un style hexagonal afin que le drone se stabilise dans l’air et minimise les ondes sonores à haute fréquence. Bien que ces types de drones volent de manière autonome, car chacun d’entre eux a été programmé pour éviter de percuter des cheminées, des arbres, etc., Amazon a déclaré que des personnes réelles surveillent toujours les livraisons.

La sécurité sera également la priorité absolue de l’entreprise, car les drones Amazon ont rencontré des problèmes pendant leur phase de développement.

Actuellement, Amazon travaille sur un nouveau drone appelé MK30. Celui-ci sera lancé en 2024 et devrait être plus léger et plus petit que les actuels drones de livraison MK27-2. Ajoutant à son apparence, il gérerait mieux les températures élevées et la pluie légère.

Même si des essais en conditions réelles sont en cours, il n’est pas certain qu’Amazon déploie un jour des livraisons par drone à grande échelle. Business Insider a rapporté plus tôt dans l’année que les livraisons par drone coûtaient à Amazon environ 484 dollars par colis, et que l’entreprise s’efforçait de réduire ce coût à 63 dollars par colis d’ici 2025.