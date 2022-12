Microsoft prépare la mise à jour Moment 3 de Windows 11 pour les appareils pliables

Pour Windows 11, la nouvelle année 2023 marque bien sûr le début d’un nouveau cycle de nouvelles versions, qui fait suite à la première mise à jour dite « Moments », publiée sous la forme de la mise à jour Windows 11 October 2022. Microsoft a visiblement de grands projets en tête.

Windows 11 évolue à un rythme super rapide, et les prochaines mises à jour de fonctionnalités sur lesquelles Microsoft travaille déjà pourraient pousser le système d’exploitation à un tout autre niveau.

En effet, Windows 11 est censé se sentir à l’aise sur les PC pliables, et selon un récent rapport, la mise à jour Moment 3 qui devrait être mise en ligne l’année prochaine ouvrirait la voie à de grandes améliorations sur ce front.

Il s’avère que Microsoft veut préparer Windows 11 pour les facteurs de forme à écran unique et à double écran, et souhaite donc que Moment 3 inclue le code initial qui aiderait le système d’exploitation à s’adapter à cette nouvelle catégorie de produits.

La mise à jour Moment 3 devrait être livrée en mai ou juin de l’année prochaine, mais le calendrier pourrait facilement changer si quelque chose ne se passe pas comme prévu.

Toujours un déploiement de Windows 22H2

Entre-temps, le géant des logiciels s’efforce d’étendre la disponibilité de la version 22H2 de Windows 11. La dernière mise à jour qui a été publiée par Microsoft en octobre a révélé que les utilisateurs pouvaient télécharger la nouvelle version de Windows 11 en vérifiant simplement les mises à jour dans Windows Update.

« Nous entrons dans une nouvelle phase du déploiement de Windows 11, version 22H2, et nous augmentons sa disponibilité pour tous ceux qui recherchent des mises à jour sur les appareils Windows éligibles. Notez que, si nous détectons que votre appareil pourrait avoir un problème, tel qu’une incompatibilité d’application, nous pourrions mettre en place un blocage de sauvegarde et ne pas offrir la mise à jour jusqu’à ce que ce problème soit résolu. Les informations relatives aux mises en attente sont disponibles plus bas sur cette page. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de la dernière mise à jour des fonctionnalités peuvent choisir de le faire en ouvrant les paramètres de mise à jour de Windows et en sélectionnant Vérifier les mises à jour. Si votre appareil est prêt, vous verrez apparaître l’option Télécharger et installer », a déclaré le géant des logiciels.

La plupart des changements qui feront partie des mises à jour Moment expédiées l’année prochaine font actuellement partie des builds du canal Dev expédiés dans le cadre du programme Windows Insider.