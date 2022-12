Samsung a de grands projets de mise à niveau pour la caméra téléobjectif du Galaxy S24

Samsung pourrait dévoiler un tout nouveau système de caméra Zoom pour le Galaxy S24, selon la célèbre source Ice Universe sur Twitter. D’après les dernières rumeurs concernant la potentielle fierté de Samsung pour le Galaxy S24, la société sud-coréenne pourrait introduire de solides changements au niveau du téléobjectif, en utilisant éventuellement un nouveau capteur et/ou en adoptant une nouvelle solution.

La formulation exacte du tweet d’Ice Universe laisse beaucoup de place à l’imagination, ce qui pourrait signifier que Samsung prévoit d’utiliser un nouveau capteur ou d’adopter un autre type d’objectif.

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.

