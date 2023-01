Samsung a dû imprimer la découpe de la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro

Apple a épaté sa base de fans avec l’introduction de la Dynamic Island de la série iPhone 14 Pro, un effort pour que la découpe géante de l’écran OLED serve réellement un objectif utile. Bien sûr, en dehors de l’aspect esthétique, car la découpe Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max est moins gênante que l’encoche qu’Apple utilise depuis des années pour loger les composants de Face ID.

Cependant, la fonctionnalité Dynamic Island reste une solution logicielle et d’interface utilisateur, tandis que le matériel derrière elle est une courtoisie de Samsung qui a réussi à livrer à Apple un panneau OLED de sa dernière et plus brillante génération avec la qualité et la cohérence requises par les trous géants dans le panneau.

C’est précisément en raison de l’insistance d’Apple, rapporte le média coréen The Elec, que Samsung a été contraint d’élargir sa méthode d’impression à jet d’encre afin de sceller les bords des découpes de l’écran de la gamme iPhone 14 Pro, de sorte que l’oxygène ou l’humidité ne puisse pas s’infiltrer et réduire considérablement la durée de vie du panneau.

Au lieu d’utiliser uniquement la méthode de dépôt d’impression à jet d’encre OLED pendant le processus de laminage, comme sur la série d’iPhone 13 ou les iPhone 14 et 14 Plus, Apple a demandé à Samsung de la déployer également pour la couche tactile, pour une durabilité accrue.

Samsung a répondu qu’il pouvait se contenter de découper et de sceller au laser, mais Apple voulait qu’il utilise l’impression à jet d’encre pour sceller les bords de Dynamic Island et créer un « barrage » les séparant du reste du panneau OLED, tout en égalisant l’inévitable avantage en hauteur des bords résultant du perçage de la découpe dans le panneau ininterrompu.

LG revient dans l’action

Pour faire court, Apple a demandé à Samsung de faire quelque chose qu’elle n’avait pas fait depuis qu’elle a utilisé la méthode d’impression à jet d’encre pour l’ensemble du processus de scellement du Galaxy S21 Ultra l’année dernière, et ce dernier n’a qu’une petite ouverture ronde pour la caméra frontale.

LG, qui au début avait des problèmes avec le niveau d’exigence d’Apple en matière de qualité de production des écrans, laissant Samsung comme seul fournisseur d’écrans pour l’iPhone 14 Pro Max, aurait maintenant rattrapé son retard et utiliserait la même méthodologie d’impression jet d’encre OLED pour mieux fusionner les découpes des panneaux de l’iPhone 14 Pro avec le reste de la zone Dynamic Island.