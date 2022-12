Twitter vous permet de voir combien de personnes ont vu votre tweet

Ces derniers mois ont été une période de turbulence et de confusion, même pour les plus fervents utilisateurs de Twitter. À la suite de la prise de contrôle controversée de la plateforme de réseaux sociaux par le nouveau PDG Elon Musk fin octobre, Twitter a subi plusieurs changements en termes de fonctionnalités et de mises à jour de politiques. L’exemple le plus récent d’un départ significatif sur Twitter a été la décision d’interdire ce que Twitter a décrit comme la « promotion gratuite de certaines plateformes de médias sociaux ».

Bien que Twitter ait rapidement fait marche arrière sur cette règle, la politique a effectivement interdit aux gens de partager des liens vers des plateformes concurrentes comme Mastodon, Facebook ou Instagram.

Après le rachat, Musk a promis plusieurs ajouts de fonctionnalités à Twitter, dont certaines demandées depuis longtemps, comme la possibilité d’écrire des messages plus longs ou de modifier des tweets. En novembre 2022, Musk a également fait part de sa vision de ce qu’il appelle Twitter 2.0, dans laquelle la plateforme offre de meilleures possibilités de publicité aux marques, permet le chiffrement de bout en bout des DM et réorganise le service d’abonnement payant Blue de Twitter. Cependant, l’abonnement Blue de Twitter a rapidement rencontré des problèmes, après quoi Twitter a supprimé cette fonctionnalité.

Début décembre, Musk a relancé les abonnements Twitter Blue pour tous ceux qui avaient payé pour ce service, leur donnant ainsi la possibilité de cocher la case « Vérifié » et d’accéder à des fonctionnalités exclusives.

Une autre fonctionnalité dont Musk avait discuté au début de la saga de l’acquisition de Twitter était de permettre aux utilisateurs de voir le nombre de vues de leurs tweets. Depuis le 22 décembre 2022, cette fonctionnalité semble être mise en place pour les utilisateurs du monde entier.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

—Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022