Twitter interdit brusquement tous les liens vers Instagram, Mastodon et d’autres concurrents

Twitter ne permettra plus aux utilisateurs de promouvoir leur présence sur certaines plateformes sociales, notamment Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr et Post. Dans un article décrivant ces changements, Twitter indique qu’elle prendra des mesures contre les utilisateurs qui violent cette politique « à la fois au niveau du tweet et du compte ».

Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus inclure de liens vers leurs profils sur d’autres réseaux sociaux dans leur bio Twitter, ni envoyer des tweets dirigeant les utilisateurs vers leurs comptes Instagram ou Facebook. La politique n’inclut pas seulement les liens vers d’autres plateformes, elle s’étend même à la publication de noms d’utilisateur ou de pseudos de plateformes concurrentes sans URL.

En outre, les utilisateurs ne peuvent plus tweeter des messages provenant de plateformes interdites, sauf s’il s’agit d’un cross-post, ce qui signifie que le même message doit être partagé à la fois sur le site concurrent et sur Twitter. Twitter peut également suspendre les comptes « utilisés dans le but principal de promouvoir du contenu sur une autre plateforme sociale », et ne permettra plus aux utilisateurs de créer des liens vers des agrégateurs de liens tiers, comme Linktree ou Lnk.bio. Malgré tout cela, Twitter accepte toujours la promotion payante de ces plateformes interdites.

Twitter indique qu’il supprimera tous les tweets contenant des violations de cette politique et qu’il pourrait suspendre temporairement les utilisateurs dont le profil contient des liens vers des plateformes sociales interdites. Il prendra également des mesures à l’encontre des utilisateurs qui tentent de contourner cette politique en masquant les URL vers d’autres plateformes.

D’autres plateformes, comme Telegram, TikTok, YouTube, Weibo et OnlyFans restent à l’abri de l’interdiction de Twitter pour le moment, et la motivation derrière l’interdiction des liens vers certains réseaux et pas d’autres ne sont pas clairs.

Pourquoi ?

En réponse au fil de discussion de l’assistance Twitter concernant la nouvelle politique, l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a répondu « Pourquoi ? ». Dorsey a récemment fait don d’environ 245 000 dollars pour le développement du réseau social décentralisé Nostr, qui est inclus dans l’interdiction de Twitter. Dorsey affirme que le blocage de Twitter sur le réseau « n’a pas de sens » et que son nom d’utilisateur Nostr figure actuellement dans sa biographie Twitter, ce qui lui fait courir le risque d’être suspendu.

Tout ceci fait suite à une semaine chaotique pour Twitter qui a vu la suspension de nombreux journalistes après qu’ils aient tweeté sur @ElonJet, un compte Twitter désormais interdit qui suivait la localisation du jet privé du milliardaire. Musk affirme que les journalistes ont « doxxé » sa position et a demandé à Twitter de mettre en place une politique interdisant les « informations de localisation en direct », ainsi que les « liens vers des URL tierces de trajets ».