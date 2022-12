La demande d’iPad OLED empêche Samsung de faire progresser sa propre technologie d’affichage

L’innovation dans le domaine de la technologie mobile peut donner l’impression d’être une force inarrêtable qui ne s’arrête jamais, et c’est en grande partie le cas, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de facteurs qui la ralentissent de temps en temps. L’un des domaines où nous avons vu le plus de progrès est la technologie d’affichage, Samsung étant à la pointe de cet effort.

Cependant, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que le géant technologique basé en Corée du Sud aurait dû interrompre ses travaux sur la création d’une technologie de panneau OLED plus avancée afin de répondre à la demande prétendument élevée pour les futurs iPad OLED, comme le souligne 9to5Mac.

Et oui, il s’agit de tablettes Apple dont la rumeur disait qu’elles sortiraient en 2021, puis en 2022, avec des rapports finaux disant qu’elles sont reportées à 2024, selon le consultant en chaîne d’approvisionnement d’affichage Ross Young.

Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros…flex…:) 2024 we will see OLEDs on both… — Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022

Les iPad en question sont censés être équipés d’un des types les plus avancés de la technologie d’affichage OLED, qui est un mélange de verre et de film polyamide. Cette technologie est différente de la technologie P-OLED que l’on voit sur des smartphones comme les derniers iPhone d’Apple, car elle est flexible tout en étant suffisamment solide pour éviter les déformations sur les écrans plus grands.

Apple aurait également demandé à Samsung des « OLED tandem à deux couches », qui consistent en deux couches de pixels superposées, au lieu d’une seule. Cette approche permet de rendre l’écran plus lumineux et plus durable, ce qu’Apple souhaite absolument pour ses iPad et MacBook, car ces appareils ont tendance à être utilisés pendant de longues périodes avant que le client n’opte pour un nouveau modèle.

Mais sur quoi Samsung travaillait-elle pour devoir s’arrêter à cause de la demande d’Apple, me direz-vous ? Eh bien, rien d’autre que la prochaine génération d’OLED ! En d’autres termes, Samsung a interrompu ses travaux pour rendre encore meilleure une des meilleures technologies d’affichage (en partenariat avec la société japonaise Ulvac) afin de satisfaire les besoins de l’offre et de la demande de l’un de ses principaux concurrents.