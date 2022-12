Amazon Echo Show 15 avec Fire TV : enfin la télévision de cuisine qu’il a toujours voulu être

Ce qui ressemble et se comporte comme un téléviseur est maintenant un véritable téléviseur. Grâce à une nouvelle mise à jour logicielle, le Echo Show 15 prend désormais en charge Amazon Fire TV, ce qui vous permet de regarder vos séries TV préférées à partir de divers services de streaming.

Le plus grand écran connecté d’Amazon offrait déjà quelques applications de streaming, mais la mise à jour apporte davantage de services de streaming, plus d’options de télévision en direct, et une application YouTube native sur un appareil Echo pour la première fois depuis 2017.

Des plateformes comme YouTube et Disney+ ont une nouvelle maison sur l’interface du Show 15. Si cela ne vous dérange pas de salir l’écran Full HD de 15,6 pouces, vous pouvez utiliser la nouvelle télécommande virtuelle pour naviguer dans les menus. C’est particulièrement utile, car toutes les applications vidéo ne sont pas tactiles. Toutefois, si vous prévoyez d’utiliser ou si vous avez déjà l’écran dans votre cuisine (Amazon le sait déjà), il fonctionne avec la télécommande vocale Alexa de troisième génération, ce qui vous permet de ne pas le salir. Vous pouvez également utiliser l’application Fire TV ; c’est du pareil au même.

En plus de la prise en charge de Fire TV, l’audio du Echo Show 15 reçoit une mise à jour, adoptant de le Echo Studio la « technologie de traitement audio spatial personnalisée de la société ». Cela ne signifie pas que le Show 15 obtient un son spatial lui-même, car l’écran est probablement incapable de le faire. Néanmoins, toute amélioration est bonne à prendre si elle signifie un son plus immersif. Les performances audio de l’appareil, y compris les basses ternes, sont l’un de ses plus gros inconvénients.

Aucune des fonctionnalités de la maison intelligente n’a été supprimée. Vous pouvez toujours utiliser les fonctions de maison intelligente originales de l’Echo Show 15, comme le contrôle d’autres appareils ou le suivi des colis.

Ne vous méprenez pas : cet appareil ne remplacera pas votre téléviseur principal de salon, et il n’offre pas la meilleure qualité d’image qui soit. Mais pour un deuxième (ou troisième ou quatrième) écran dans une cuisine ou un bureau, ou comme enceinte connectée multifonctionnelle à écran dans une chambre d’amis, c’est une bonne option.

L’inconvénient, c’est que l’interface de la Fire TV est la même que celle que l’on trouve sur les sticks de streaming d’Amazon, et que la plupart des applications qu’elle contient ne sont pas conçues pour le tactile. Vous pouvez toujours naviguer dans l’interface principale et dans l’application Prime Video par le toucher, mais pour presque tout le reste, vous devez utiliser une télécommande Fire TV ou une nouvelle télécommande à l’écran — si vous voulez utiliser vos mains.

Un aperçu de l’avenir

Ce qui est intéressant à propos du Echo Show 15, c’est qu’en septembre dernier, Amazon a révélé que plus de 70 % des propriétaires de l’appareil l’utilisent pour regarder quelque chose sur Prime Video. En gardant cela à l’esprit, on pourrait dire qu’Amazon a donné à l’écran un but plus durable au milieu d’une période financière difficile pour l’entreprise.

Si vous ne le savez pas, l’unité Worldwide Digital d’Amazon, qui est la partie de la société qui gère les appareils Alexa et Echo, est en passe de perdre 10 milliards de dollars, selon un rapport de Business Insider. Apparemment, les appareils ne se vendent pas assez bien. Ils sont populaires auprès de leur public, mais pas assez de consommateurs sont intéressés au-delà de ce groupe de base.

Ces essais ne signifient pas que les hubs Alexa ou Echo cesseront de fonctionner du jour au lendemain. Loin de là. Au contraire, nous pourrions voir Amazon sortir le grand jeu pour s’assurer que ces appareils continuent de bénéficier d’un soutien ou de potentiels nouveaux acheteurs. Plus de personnes pourraient choisir l’Echo Show 15 en raison du support de la Fire TV. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir ce que l’avenir réserve à Alexa et aux appareils qui le prennent en charge.