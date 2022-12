Après OnePlus, OPPO promet 4 ans de mises à jour logicielles

OPPO a modifié son cycle de mise à jour logicielle et fournira désormais 4 ans de mises à jour logicielles pour rivaliser avec des entreprises comme Samsung. Cela vient après que OnePlus a récemment révélé des plans pour fournir 4 ans de mises à jour, mais est actuellement limité à certains appareils en 2023.

OPPO va maintenant publier 4 mises à jour ColorOS majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité, à partir de 2023. Un peu comme OnePlus, cela sera pour certains smartphones phares et nous pouvons nous attendre à ce que le prochain smartphone de la série Find X fasse partie du nouveau cycle de mise à jour. Même la série OPPO Find N2, récemment lancée, pourrait bénéficier de 4 ans de mises à jour.

Ce nouveau cycle de mise à jour est destiné aux utilisateurs du monde entier. Mais avant que vous ne soyez trop excité, il y a une chose à noter. OPPO indique qu’il y aura 4 ans de mises à jour ColorOS, donc nous ne savons pas si cela inclura également les nouvelles versions d’Android. Il y a des chances que de nouvelles itérations de ColorOS puissent arriver régulièrement, mais elles seront basées sur d’anciennes versions d’Android. Par exemple, OPPO pourrait publier ColorOS 14 basée sur Android 13 dans le cadre de la nouvelle politique de mise à jour.

Néanmoins, cette nouvelle mise à jour donnera une rude concurrence à Samsung, qui fournit déjà aux utilisateurs quatre ans de mises à jour majeures d’Android, et pourrait éventuellement persuader davantage de constructeurs d’adopter cette stratégie comme une norme. Nous pouvons nous attendre à des changements analogues du cycle de mise à jour par Realme prochainement.

En dehors de l’écosystème Android, c’est Apple qui propose 5 ans de mises à jour majeures pour les iPhone.

Le déploiement logiciel le plus rapide de son histoire

En plus de cela, OPPO a révélé que l’actuelle surcouche ColorOS 13 a connu un déploiement plus rapide par rapport aux précédentes versions. Il a atteint 33 smartphones depuis août 2022, devenant ainsi la « mise à jour la plus rapide et la plus importante de l’histoire de ColorOS ». La mise à jour ColorOS 13 apporte le design Aquamorphique, de nouveaux changements Always-on-Display (AOD), de nouvelles fonctionnalités de confidentialité (y compris la fonctionnalité de pixellisation des captures d’écran), et plus encore.

Alors, que pensez-vous de la nouvelle politique de mise à jour de OPPO ?