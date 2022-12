Le design des OnePlus Buds Pro 2 a été révélé

Comme je l’ai déjà mentionné, le design général est assez identique à celui des modèles précédents, avec une légère différence : la découpe du microphone sur chacune des tiges des écouteurs semble être deux fois plus grande qu’auparavant. Les trous plus grands pourraient signifier que la nouvelle génération aura une meilleure annulation active du bruit, bien que cela ne puisse pas être dit avec certitude.

Maintenant, OnePlus elle-même a révélé le design de ses nouveaux écouteurs haut de gamme sur le réseau social chinois Weibo, et ils ont l’air très analogues à la première génération . La couleur dans laquelle les OnePlus Buds Pro 2 sont présentés est baptisée Arbor Green et, franchement, ils sont magnifiques . C’est la seule variante de couleur que nous voyons sur l’image partagée, mais on peut supposer qu’il y aura d’autres options également.