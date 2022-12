Google, Apple et Mozilla s’associent pour développer un meilleur outil d’évaluation des navigateurs Web

Souvent considérés comme les rivaux ultimes et rarement vus en collaboration, Apple, Google et Mozilla ont uni leurs forces pour proposer un outil d’évaluation des performances des navigateurs Web améliorés pour les utilisateurs du monde entier.

Speedometer 3 (qui fait suite à Speedometer 2) est un outil d’évaluation du navigateur conçu pour mesurer la réactivité en simulant les interactions des utilisateurs sur des applications Web de démonstration.

Pour l’instant, la version 3 est toujours en « développement actif » selon une page GitHub, qui recommande aux utilisateurs de se référer à la version 2.1, développée par les trois mêmes géants du navigateur, pour la « dernière version stable ».

Google Chrome — qui représente près des deux tiers du marché selon les derniers chiffres de ce mois-ci — a expliqué sur Twitter son intention de mettre à jour Speedometer 3, « pour inclure des charges de travail modernes représentatives, comme les frameworks JavaScript ». De plus amples informations devant être partagées « dans les mois à venir », il semble que Speedometer 3 soit encore loin.

[1/3] We’re joining an important collab with Apple @WebKit & @firefox to work on the next Speedometer benchmark to measure real-world browser performance. https://t.co/GOxM6pIrkX

Un tweet du compte Mozilla Developer a expliqué l’importance d’une telle mise à jour : « Personne ne construit intentionnellement un site Web qui traîne ou bégaie. Le Web promet des expériences fluides, mais parfois il n’y parvient pas. Lorsque c’est le cas, les utilisateurs en souffrent ». Le fil de discussion continue à discuter de la façon dont Speedometer 2, qui a été livré en 2018, a besoin d’une mise à jour alors que le Web a progressé.

WebKit — un projet open source soutenu par Apple qui alimente Safari — a été un peu moins révélateur sur les réseaux sociaux. Il a simplement annoncé les plans de l’entreprise commune, déclarant que « travailler ensemble aidera [les trois organisations] à améliorer davantage le point de référence et à améliorer les performances du navigateur pour [leurs] utilisateurs ».

We’re excited to work with @googlechrome and @firefox on the next Speedometer benchmark, which measures real-world browser performance on the Web. Working together will help us further improve the benchmark and improve browser performance for our users.https://t.co/8NoPzoh9mF pic.twitter.com/21EjlN1u3z

— WebKit (@webkit) December 15, 2022