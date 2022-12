Microsoft Teams Premium utilise l’IA pour récapituler automatiquement vos réunions

L’un des éléments les plus intéressants que les utilisateurs de Teams Premium peuvent désormais tester est le récapitulatif intelligent des réunions. Il s’appuie sur l’IA pour identifier les points forts de la réunion et générer des récapitulatifs sans intervention de l’utilisateur. Enfin, Teams Premium fait monter d’un cran la sécurité. Les utilisateurs pourront ajouter un filigrane à leurs vidéos, et Microsoft a ajouté un chiffrement de bout en bout pour les réunions.

Cela s’étend également aux rendez-vous virtuels. Teams Premium propose des rendez-vous virtuels de marque ainsi qu’un grand nombre d’outils de gestion des rendez-vous, tels qu’un tableau de bord centralisé qui permet de suivre tous les programmes et toutes les files d’attente. Il offre également un aperçu des statistiques telles que le nombre d’absences et la durée d’attente pour certains rendez-vous. Teams Premium peut également envoyer des rappels par SMS aux clients qui prennent rendez-vous.

Microsoft a annoncé la nouvelle dans un article de blog , annonçant que Teams Premium est désormais disponible pour être testé par les clients commerciaux de Microsoft. La plupart des nouvelles options sont liées à l’organisation de réunions et d’appels, et il semble y avoir beaucoup de choses à découvrir.