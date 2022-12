Microsoft déploie la mise à jour Android 13 du Windows Subsystem for Android

Le Windows Subsystem for Android (WSA) vous permet d’exécuter certaines applications Android sur les ordinateurs Windows 11. Lancé pour la première fois en tant que preview en 2021, Microsoft a retiré le label « preview » il y a quelques mois. Mais, WSA est toujours en développement très actif, et Microsoft vient de publier une mise à jour pour les bêta-testeurs qui apporte un tas de mises à jour.

La version 2211 de WSA est maintenant disponible pour les tests, et, entre autres choses, elle apporte Android 13 au Windows Subsystem for Android et offre un tas d’améliorations en matière de performances et d’utilisation.

La mise à jour n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs — vous devrez être membre du programme preview WSA pour l’essayer. Mais si tout se passe comme prévu, les nouvelles fonctionnalités devraient finir par faire leur apparition vers le canal stable.

La mise à jour de la version Android devrait permettre aux applications ciblant les dernières API du système d’exploitation de Google de mieux fonctionner sur les ordinateurs Windows. Mais, Microsoft affirme que la dernière version de son logiciel apporte également :

Des améliorations des performances de démarrage (le temps de démarrage est réduit de moitié sur les appareils dotés d’un SSD)

Amélioration de la saisie des clics de souris

Amélioration de la stabilité du presse-papiers

Amélioration du redimensionnement des applications

Nouvelle commande qui ferme WSA pour l’automatisation

Amélioration de la fiabilité de l’ouverture des fichiers multimédias dans Windows

Entrées Liste d’attente pour les applications prenant en charge les raccourcis d’application

En preview

Bien que la mise à jour de la version Android semble être une mise à jour assez importante, ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités clés sur la feuille de route de WSA. Les autres incluent la prise en charge des transferts de fichiers, des raccourcis, du mode image dans l’image et de l’accès au réseau local par défaut.

Microsoft n’a pas mentionné quand tous les utilisateurs de Windows 11 recevront la mise à jour du Windows Subsystem for Android, mais cela devrait se faire après la fin des tests de bugs dans le cadre du programme Preview et du programme Windows Insiders. Cette mise à jour répond à plusieurs points de la liste de contrôle de Microsoft pour les améliorations WSA, et fait suite à une mise à niveau vers Android 12.1 plus tôt cette année.