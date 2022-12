Samsung contrôle environ 90 % du marché des produits pliables

La prochaine grande sortie de Samsung est le Galaxy S23, qui, selon des personnes familières avec le sujet, pourrait voir le jour soit en janvier, soit en février. Toutefois, l’entreprise souhaite clairement que l’appareil soit commercialisé au cours du premier trimestre de l’année, d’autant plus qu’elle l’aidera à accroître sa part de marché et à concurrencer le nouvel iPhone 14.

« En ce qui concerne l’aspect du développement de produits, Samsung a été le leader des smartphones pliables. Cette année, la part de marché mondial des smartphones pliables est estimée à 1,1 % ; et au sein de ce marché, Samsung devrait détenir une part de marché de près de 90 %. En 2023, la part de marché mondial des smartphones pliables devrait grimper à 1,5 %, et Samsung devrait conserver une part de marché de près de 80 % sur ce segment ».