Apple aurait repoussé son projet de fabriquer une version « Extrême » de la puce de la série M, qui était censé équiper le Mac Pro de nouvelle génération. Appelé provisoirement M1 ou M2 Extreme, le processeur devait être quatre fois plus puissant que le processeur M1 Max, et deux fois plus puissant que l’énorme M1 Ultra installé dans le Mac Studio.

À l’origine, la société était censée lancer le processeur M1 Extreme avec une mise à jour du Mac Pro, mettant ainsi un terme à l’ère des Mac dotés de processeurs Intel. Mais cela ne s’est pas produit, et la société a opté pour les processeurs de la série M2. C’est ainsi que nous avons commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles le processeur M2 Extreme pourrait faire ses débuts à la fin de l’année 2022 dans le Mac Pro, qui aurait dû être mis à jour depuis longtemps.

Apple aurait prévu d’intégrer jusqu’à 48 cœurs de CPU et 152 cœurs de GPU dans la puce M2 Extreme. À titre de comparaison, l’offre la plus puissante d’AMD — le Threadripper 3990X — est armée de 64 cœurs de CPU et de 128 threads. Mais si l’on en croit le M1 Ultra, son frère Extreme aurait mis le feu aux poudres.

Cependant, les plans du M2 Extreme ont été mis de côté, semble-t-il. Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, Apple « a probablement mis au rebut cette configuration haut de gamme ». La société a décidé d’agir ainsi en raison de la complexité de la fabrication d’un processeur aussi puissant. Apple souhaite apparemment réorienter ses ressources en matière de fabrication de puces vers des processeurs plus grand public qui se vendent en plus grand nombre.

Le prochain Mac Pro suit la voie du Mac Studio

L’autre raison invoquée dans le rapport est le coût élevé de la fabrication de la puce « Extreme », qui correspond essentiellement à quatre processeurs M1 Max assemblés. Selon les estimations approximatives de Gurman, le prix d’un Mac équipé d’un M2 Extreme se situe dans la fourchette des 10 000 dollars. C’est beaucoup d’argent à dépenser pour une machine de niche destinée uniquement aux professionnels de la création, sans aucun avantage sérieux pour les jeux.

Selon Gurman, la mise à niveau du Mac Pro alimenté par le M2 Extreme s’annonçait comme un « produit de niche qui ne vaut probablement pas les coûts de développement, les ressources d’ingénierie et la bande passante de production qu’il exigerait ». Au lieu de cela, Apple aurait décidé d’intégrer une puce M2 Ultra dans le Mac Pro de nouvelle génération, le plaçant ainsi dans la même fourchette de puissance de calcul que le Mac Studio actuel.