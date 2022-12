Le Samsung Galaxy S23 pourrait être lancé plus tard que prévu

L’une des questions que nous nous posons toujours à propos de la gamme Galaxy S23 de Samsung est de savoir quand exactement nous allons pouvoir le voir — et les dernières rumeurs suggèrent une date de révélation un peu plus tardive que ce que nous attendions, ne serait-ce que d’une semaine ou deux.

Selon l’informateur chevronné @TheGalox_, Samsung prévoit un lancement des smartphones Galaxy S23 entre la mi-février et la fin février, un débat interne sur le prix des smartphones ayant entraîné le report de la date.

Mid to late February release for the S23 series

Deciding on a price for the devices is delaying this release. If it was up to me, $799, $899 & $1199 would be the prices. pic.twitter.com/bYzNW9HAd9

