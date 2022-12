La prochaine mise à jour de Google Chrome pourrait arriver bientôt

Au fil des ans, Google Chrome a gravi les échelons pour devenir le navigateur Web le plus populaire, et a reçu de nombreuses fonctionnalités, optimisations de la vitesse et mises à jour de la qualité de vie. Actuellement, Chrome et sa base open source Chromium en sont tous deux à la version 109, qui n’a pas vraiment apporté de grands changements pour l’utilisateur quotidien. La prochaine version candidate, la 110, est une tout autre histoire.

Google vient d’annoncer l’introduction d’une nouvelle version de Google Chrome qui serait toujours mise en ligne avant la version stable principale. L’objectif de ce nouveau canal « early stable » est on ne peut plus simple : donner à Google plus de temps pour détecter les bugs et les problèmes majeurs, ce qui permet de limiter les dégâts en cas de problème.

Le nouveau canal « early stable » sera lancé avec la sortie de Chrome 110 le mois prochain, et Google explique que seul un petit pourcentage d’utilisateurs le recevra.

La version stable précoce commencera toujours à être diffusée une semaine avant la version stable principale. « Nous apportons un changement au calendrier de publication de Chrome. À partir de Chrome 110, la date de sortie initiale de la version stable sera avancée d’une semaine. Cette version stable anticipée sera diffusée à un petit pourcentage d’utilisateurs, la majorité des personnes recevant la version une semaine plus tard à la date normale prévue, ce sera également la date à laquelle la nouvelle version sera disponible sur la page de téléchargement de Chrome », indique Google.

Le mois prochain, la version bêta de Google Chrome 110 sera publiée le 12 janvier, tandis que le canal stable précoce sera mis à jour le 1er février. Chrome 110 commencera finalement à être distribué aux utilisateurs le 7 février.

Cependant, Google ne révèle pas combien d’utilisateurs recevront les premières versions stables de Google Chrome, mais il est fort probable que les installateurs autonomes permettront à tous les utilisateurs de se mettre à jour rapidement vers la dernière version. « En diffusant la version stable à un petit pourcentage d’utilisateurs en avance, nous avons la possibilité de contrôler la version avant qu’elle ne soit diffusée à tous nos utilisateurs. Si un problème majeur est découvert, il peut être résolu alors que l’impact est relativement faible », explique Google.

Le travail sur la mémoire

Étant donné que Google Chrome est le meilleur navigateur Web, il est peut-être approprié qu’il fasse l’objet de mèmes en raison de sa forte consommation de mémoire. Le fait est que Google Chrome consomme beaucoup de mémoire, mais c’est aussi le cas de tous les autres navigateurs de bureau. Si vous regardez les tests en conditions réelles des navigateurs de bureau les plus populaires, comme les tests effectués par DeviceTests, vous trouverez presque toujours Microsoft Edge en tête, Mozilla Firefox et Google Chrome étant pratiquement à égalité pour la deuxième place. Il y a une raison à cela : les performances. Si vous voulez qu’un navigateur soit performant, il doit utiliser des ressources système. Microsoft Edge, bien que construit sur les mêmes os Chromium que Google Chrome, dispose de fonctionnalités permettant d’atténuer l’utilisation élevée des ressources, ce qui est bénéfique pour les personnes qui ne disposent pas de grandes quantités de RAM ou de puissance CPU ou pour les utilisateurs qui aiment simplement avoir plusieurs onglets et programmes ouverts en même temps.

L’équipe de développement de Chrome a apparemment fini par s’en rendre compte et fait quelque chose pour remédier aux habitudes gourmandes en mémoire de Chrome dans Chrome 110.

L’une des fonctionnalités les plus importantes de Chrome 110 est une version plus large du mode d’économie de mémoire, qui est entrée en phase de test bêta le 8 décembre 2022. Google affirme que le mode Économiseur de mémoire permettra à votre ordinateur de fonctionner de manière fluide tout en utilisant 40 % de mémoire en moins lorsque la fonctionnalité est active. Pour ce faire, Chrome met en veille les onglets inactifs afin de libérer de la mémoire pour les onglets actifs et les autres programmes. Lorsque vous revenez à l’onglet inactif, Chrome rétablit automatiquement toutes les parties désactivées de la page.

Outre le mode d’économie de mémoire, Chrome introduit également un mode d’économie de la batterie, qui limite les processus d’arrière-plan et les effets visuels lorsque la batterie de votre appareil tombe en dessous de 20 %. Il reste à voir si ces deux nouveaux paramètres de performance fonctionnent bien et s’ils sont stables.