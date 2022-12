Les détails de l’iPhone 15 Ultra ont été divulgués

by

La prochaine gamme d’iPhone d’Apple devrait s’accompagner de nombreux changements, et l’un des plus notables concerne la configuration haut de gamme. En effet, la société prévoit de renommer l’iPhone Pro Max en iPhone Ultra, créant ainsi un peu plus de cohérence dans sa gamme.

L’iPhone 15 Ultra sera le seul à porter le nom de Ultra. En d’autres termes, la prochaine famille d’iPhone pourrait inclure l’iPhone 15 standard, le plus grand iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra.

À bien des égards, cette nouvelle approche simplifie l’approche de dénomination qu’Apple utilise pour l’iPhone, mais dans le même temps, elle aide également la société à créer une configuration toute puissante qui excellera à tous les égards.

Les informations provenant de LeaksApplePro révèlent que l’iPhone 15 Ultra commencera à 256 Go de stockage et sera livré avec USB-C au lieu de Lightning — le changement serait également prévu pour le reste de la gamme.

Apple travaille également sur des améliorations de conception supplémentaires, donc par exemple, l’appareil pourrait venir avec un design à lunette arrondie. Cependant, ce changement serait encore dans une phase précoce, donc ne soyez pas trop surpris si cela ne se produit pas.

Un appareil haut de gamme

D’autre part, l’iPhone 15 Ultra est susceptible d’être un appareil vraiment haut de gamme. C’est la raison pour laquelle le géant de la technologie basé à Cupertino prévoit d’utiliser du titane pour le boîtier, donc finalement, l’appareil pourrait également être plus cher.

Il va sans dire que le modèle Ultra pourrait également être doté de fonctionnalités exclusives, d’autant plus qu’avec cette nouvelle approche de dénomination, la société mère pourrait tenter de créer une séparation plus nette entre ses modèles. L’iPhone Pro pourrait donc devenir un citoyen de seconde classe de la gamme, car l’Ultra serait le dernier et le meilleur qu’Apple ait à offrir au moment de sa sortie.