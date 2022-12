Les Galaxy S23 Ultra et du Galaxy S23+ se retrouvent dans des images promotionnelles

Une fois encore, le modèle haut de gamme Ultra partage un design avec la regrettée série Galaxy Note. Notez les coins carrés et, bien sûr, le Galaxy S23 Ultra sera livré avec le S Pen et l’emplacement pour le loger.

Nous pourrions également voir Samsung équiper le Galaxy S23 Ultra d’un capteur de caméra de 200 mégapixels qui serait différente du capteur HP1 que Samsung a vendu à Motorola pour le Edge 30 Ultra et le Xiaomi 12T. L’une des améliorations sera la capacité du smartphone à enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde (fps) par rapport aux 24 fps du Galaxy S22 Ultra. Par conséquent, vous pourriez voir des vidéos plus fluides enregistrées par le Galaxy S23 Ultra en 8K.

Juste avant Noël, nous avons entendu des informations sur la couleur signature pour chacun des trois prochains modèles Galaxy S23 de Samsung : vert pour le Galaxy S23 Ultra , rose pour le Galaxy S23+, et or/rose pour le Galaxy S23. Aujourd’hui, 91mobiles a divulgué quelques images promotionnelles pour le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy S23+.