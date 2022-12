Apple devrait devenir le premier fabricant de téléphones au monde ce trimestre

Cela dit, la forme générale du marché des smartphones au troisième trimestre 2022 est nettement moins bonne que l’année précédente . Au troisième trimestre 2022, quelque 289 millions d’unités ont été livrées, soit une baisse de 11 % par rapport au troisième trimestre 2021 et de 0,9 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Toutefois, l’optimisme est de mise puisque TrendForce prévoit 316 millions de ventes au T4 2022, soit une augmentation de 9,3 % en glissement annuel et peut-être un signe que le marché est en passe de se stabiliser.

