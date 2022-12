Twitter va bientôt mettre en place le décompte des vues pour les tweets individuels

L’engagement dans les réseaux sociaux peut être un casse-tête difficile à comprendre, surtout lorsque vous ne disposez pas d’un contexte complet sur les chiffres que vous voyez. En l’absence d’informations suffisantes, vous avez souvent l’impression de crier dans le vide, ce qui n’est pas sans vous décourager. De plus en plus, les entreprises donnent aux utilisateurs un accès à des mesures d’engagement plus granulaires, et Twitter pourrait être le prochain à développer les siennes.

Sur Facebook, vous pouvez toujours voir le nombre de likes, de partages et de commentaires sur une publication donnée. Instagram vous permet de voir combien de personnes ont regardé vos Reels, et affiche même un décompte exact non seulement du nombre de personnes qui ont regardé vos Stories, mais aussi de qui. Ces informations vous aident à évaluer si tout ce merveilleux contenu que vous vous efforcez de produire en vaut la peine. Vous pouvez recueillir encore davantage d’informations si vous avez une présence commerciale sur ces plateformes.

Il est normal que Twitter suive le mouvement. Elon Musk a confirmé que Twitter allait bientôt commencer à afficher le nombre total de vues sur tous les tweets, d’ici quelques semaines.

Tweets will show view count in a few weeks, just like videos do. Twitter is much more alive than people think. — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Le nombre de vues n’est pas un ajout totalement nouveau pour Twitter, puisqu’il est disponible sur les vidéos depuis un certain temps déjà. Mais le fait de l’afficher sur chaque tweet est une nouveauté intéressante qui devrait permettre de voir encore plus facilement comment vos messages se comportent. Les likes et les retweets sont une bonne mesure en soi, mais comme la majorité des spectateurs ne s’engagent pas, ils ne vous donnent pas toujours une idée complète de votre portée totale.

Si l’on en croit le tweet de Musk, il semble qu’il s’agisse d’une initiative visant à lutter contre l’idée que Twitter est en train de mourir à petit feu depuis qu’il est devenu propriétaire de la société et qu’il a pris des mesures controversées.

Une fonctionnalité très utile

À la consternation de beaucoup, Musk a réintégré des personnalités controversées comme Donald Trump, Jordan Peterson et Kanye West, ce dernier ayant été suspendu une fois de plus pour avoir abusé de son accès nouvellement restauré en tweetant une photo d’un symbole culturellement offensant.

Pour ce que cela vaut, le cofondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, approuve cette démarche. Il a répondu directement à Musk, soulignant qu’il s’agissait d’une « mesure bien meilleure » que celle utilisée actuellement par Twitter. On se demande pourquoi il n’a jamais pris la décision de la mettre en œuvre pendant toutes ses années à la tête de l’entreprise, mais ce n’est ni l’un ni l’autre. Musk a également confirmé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de savoir si vous avez été banni et, le cas échéant, pourquoi. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi personne n’interagit avec vos tweets, cela devrait lever tous les doutes.