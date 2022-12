Voici le Xiaomi Mini PC avec un processeur Intel Core i5 de 12e génération et 16 Go de RAM

Xiaomi a annoncé un mini PC lors de l’événement de lancement de la série Xiaomi 13 en Chine. Il s’agit de la première incursion de l’entreprise sur ce marché, et elle affirme que le succès est dû à une étroite collaboration sur les produits avec Intel.

Avec un poids de seulement 437 g, il utilise le processeur Core i5-1240P de 12e génération, qui possède une conception hétérogène à 12 cœurs et 16 threads et une fréquence turbo maximale de 4,4 GHz, tandis que les graphiques intégrés Intel Iris Xe (80 UE) offrent d’excellentes performances graphiques.

Le mini-PC de Xiaomi est carré, a un châssis en alliage d’aluminium d’une seule pièce, et ajoute de la couleur au bureau minimaliste. Il dispose de 16 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de stockage SSD PCIe 4.0, et il peut être étendu à 32 Go de RAM et 4 To de SSD.

Le grand ventilateur de 4600 tours/minute et le système de dissipation thermique à double caloduc assurent une performance stable en matière de refroidissement. En cas de besoin, le mini-PC dispose d’une variété de ports polyvalents qui peuvent se connecter à des cartes graphiques et des disques durs externes. La connectivité sans fil est également assurée par les technologies Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6.

L’appareil est préinstallé avec Windows 11 et prend en charge les systèmes d’exploitation Ubuntu, OpenWWRT, UNRAID et EXSI.

Spécifications du Mini PC de Xiaomi

Processeur Intel Core i5-1240P de 12e génération (12 cœurs, 16 threads, fréquence maximale de 4,4 GHz), carte graphique Intel Iris Xe

16 Go (2 × 8 Go) de RAM DDR4 (3200 MHz à double canal), extension possible jusqu’à 64 Go

512 Go NVMe PCIe 4.0 SSD, supportant une extension jusqu’à 4 To de stockage

Windows 11 préinstallé

Prise casque de 3,5 mm

3 ports USB 3.2 Gen 2, 1port USB 2.0, 2 ports Thunderbolt 4, 2 ports HDMI 2.1 (bande passante 18 Gb/s), interface de câble réseau 2.5G

Dimensions : 112×112×38 mm, Poids : 437 g

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 GHz/5GHz)

Prix et disponibilité

Le Mini PC de Xiaomi est proposé en noir au prix de 3 999 yuans (environ 545 euros) pour la version standard avec 512 Go de stockage. Il existe également une variante sans stockage qui coûte 2 999 yuans (environ 410 euros).

La variante standard est déjà en vente en Chine et la version sans stockage sera disponible à partir du 14 décembre en Chine.