Google Chrome prend désormais en charge les Passkeys pour tous

Google a récemment publié une nouvelle mise à jour majeure pour le navigateur Chrome, dont l’un des points forts est la prise en charge des Passkeys. À moins que vous vivez dans une grotte depuis ces deux dernières années, vous savez probablement déjà que les Passkeys sont un excellent moyen d’abandonner les mots de passe et de les remplacer par une méthode plus efficace qui ne rend pas l’authentification plus incommode.

Google elle-même mise beaucoup sur les Passkeys, et c’est la raison pour laquelle Chrome Canary a été mis à jour pour les prendre en charge en octobre dernier.

Cependant, la sortie de Chrome 108 pour le canal de production apporte également cette nouvelle fonctionnalité aux appareils de production.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur les systèmes d’exploitation modernes, notamment Windows 11, macOS et Android.

Vous pouvez utiliser des Passkeys pour vous connecter à des sites et des applications qui les prennent en charge. Pour vous connecter avec une Passkey, vous devrez vous authentifier de la même manière que vous déverrouillez un appareil. Avec la dernière version de Chrome, nous activons les Passkeys sur Windows 11, macOS et Android. Sur Android, vos Passkeys seront synchronisées de manière sécurisée sur Google Password Manager ou tout autre gestionnaire de mots de passe prenant en charge les Passkeys

Il va sans dire que la prise en charge des Passkeys doit également être mise en œuvre sur les sites Web. Google espère donc que les développeurs adopteront cette nouvelle technologie dès que possible. L’entreprise promet également de travailler davantage sur ce front, avec un support pour iOS et ChromeOS déjà en cours de développement.

Notre objectif est de vous offrir la plus grande sécurité possible sur le Web et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir des Passkeys nous réserve. Permettre l’utilisation des Passkeys dans Chrome est une étape importante, mais notre travail n’est pas terminé. Il faudra du temps pour que cette technologie soit largement adoptée par l’ensemble des sites. Nous travaillons actuellement à l’activation des Passkeys sur iOS et Chrome OS. Les mots de passe continueront à faire partie de nos vies pendant cette transition, et nous continuerons donc à nous efforcer de rendre les ouvertures de session classiques plus sûres et plus faciles grâce à Google Password Manager

L’adoption doit grimper

Les clés de sécurité sont excellentes pour la sécurité, car elles ne nécessitent pas de mot de passe qui pourrait être divulgué. Et comme toutes les grandes entreprises technologiques comme Apple, Google et Microsoft collaborent pour adopter la technologie (et le nom), l’expérience devrait devenir indépendante des appareils. La technologie repose sur la norme FIDO, qui utilise le chiffrement à clé publique, ce qui rend possible l’aspect multiplateforme.

L’utilité des Passkeys dans Chrome — et dans d’autres navigateurs — dépendra de la mise en œuvre par les sites de l’API WebAuthn pour accepter les Passkeys.