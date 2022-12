Google vous propose des suggestions de mots-clés juste sous la barre de recherche

Je pense que cette fonctionnalité sera plus utile pour savoir ce qu’il faut vraiment rechercher que pour essayer de parcourir manuellement la liste déroulante des suggestions de recherche. Google a présenté les sujets en septembre dans le cadre de son initiative plus large de recherche multiple, mais ils vont commencer à apparaître dans l’application Google pour iOS et Android, ainsi que sur le Web mobile dans les prochains jours.

En cliquant sur ces boutons, vous réduisez vos résultats et vous pouvez en ajouter plusieurs à la fois si vous voulez être vraiment précis. Cela revient à ajouter des mots supplémentaires à votre recherche initiale, mais vous n’avez pas besoin de les connaître à l’avance ; vous pouvez voir ce que Google suggère et partir de là.