Apple met à jour la tarification de l’App Store avec 700 nouveaux points de prix

Apple a bouleversé la donne, si l’on peut dire, en apportant le plus grand changement apporté à la tarification de l’App Store depuis son premier lancement.

Les développeurs auront désormais accès à 700 nouveaux points de prix et à de nouveaux outils de tarification qui, selon l’entreprise, « faciliteront la définition des prix par pays ou région de l’App Store, la gestion des changements de taux de change, et plus encore ».

Dans le cadre de la refonte du système de tarification de l’App Store, tous les développeurs pourront choisir parmi 900 points de prix, ce qui représente environ 10 fois le nombre de points de prix précédemment disponibles pour la plupart des apps. Il comprend donc 600 nouveaux niveaux de prix parmi lesquels choisir, ainsi que 100 niveaux de prix supérieurs supplémentaires sur demande.

Apple affirme que les nouveaux paliers de prix, qui commencent à 0,29 dollar et peuvent aller jusqu’à 10 000 dollars (sur demande spéciale), offriront aux développeurs un plus large éventail d’options en augmentant les prix par tranches de 0,10 dollar jusqu’à 10 dollars, par tranches de 0,50 dollar entre 10 et 50 dollars, etc. Pour des détails précis, voir le tableau ci-dessous.

Une certaine flexibilité

Pour mieux gérer les offres groupées et les plans annuels, l’App Store prend désormais en charge une plus grande variété de conventions de tarification, notamment celles qui commencent par deux chiffres répétés (par exemple, ₩110 000) et les finitions de prix arrondies (telles que X, 00 ou X, 90) au-delà des traditionnels 0,99 dollar et 0,99 euro. Les prix ne doivent plus se terminer par .99 et, en fonction du prix de l’application, vous verrez des prix se terminant par .00, .90 et .95. Apple affirme que cette mesure est « particulièrement utile pour gérer les offres groupées et les plans annuels ».

Les achats in-app seront facultatifs, et tous les développeurs pourront définir leurs propres politiques de disponibilité en vitrine. Pour tenir compte des fluctuations des taxes locales et des taux de change, Apple révise périodiquement ses prix dans certaines régions.

La société a également déclaré dans l’annonce qu’elle utilise des informations sur les taux de change publiquement disponibles provenant de sources de données financières pour aider à maintenir la parité des prix entre les canaux de distribution.

Disponibilité

À partir d’aujourd’hui, les développeurs d’applications par abonnement peuvent choisir la place de marché qui leur est la plus familière et s’en servir comme base pour créer automatiquement des prix dans les 174 autres places de marché et 44 devises.

Les développeurs peuvent toujours fixer des tarifs par vitrine s’ils le souhaitent. À partir du printemps 2023, cette prise en charge à l’échelle de l’application de la tarification en fonction de la vitrine sera disponible pour tous.

À propos de ce nouveau changement, Apple a déclaré :