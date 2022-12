D’ici 2025, le capteur d’empreintes digitales de Samsung serait 2,5 milliards fois plus sûr

Bien que l’industrie considère que l’utilisation actuelle de la validation d’une empreinte digitale est suffisamment sûre pour vérifier les paiements effectués en conjonction avec une plateforme de paiement mobile comme Samsung Pay et Google Pay, imaginez combien vous vous sentirez plus en sécurité en sachant que la détection AIO est 2,5 milliards de fois plus sûre.

May d’ISORG dit s’attendre à ce que Samsung commercialise des panneaux OLED 2.0 d’ici 2025 . Le dirigeant a déclaré dans une interview avec OLED-inc qu’il ne s’attend pas à ce qu’Apple s’implique dans la numérisation d’empreintes digitales multiples puisque les nouveaux modèles d’iPhone s’appuient sur Face ID. Par conséquent, Samsung devrait non seulement être le premier fabricant de téléphones à proposer la numérisation d’empreintes digitales multiples, mais il devrait également être le leader de l’industrie des smartphones en matière de détection tout-en-un.

Selon une information de SamMobile , Samsung travaille sur un moyen de rendre l’utilisation d’un capteur d’empreintes digitales plus sûre . Une amélioration sur laquelle Samsung se pencherait consisterait à remplacer l’utilisation d’un petit capteur pour lire une seule empreinte digitale par un plus grand capteur qui pourrait identifier plusieurs doigts en même temps.