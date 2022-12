DHL achète 2 000 Ford E-Transit électriques comme camionnettes de livraison

Mais les conversions de Lightning concernent des fourgons de classe 3, plus grands ; l’E-Transit fabriqué en usine par Ford appartient à la catégorie plus petite de la classe 2, et bénéficie du système de télémétrie Ford Pro qui donne aux gestionnaires de flotte des informations très précises sur l’utilisation de leurs actifs.

Lundi, la Ford Motor Company et la société de messagerie DHL ont annoncé un nouvel accord visant à fournir à cette dernière 2 000 fourgonnettes électriques d’ici à la fin de 2023 . Les Ford E-Transit seront utilisés en Europe et sur le continent américain pour les livraisons du dernier kilomètre , DHL s’efforçant de devenir neutre en carbone dans les années à venir.