Discord permet désormais aux créateurs de gagner de l’argent

Discord a annoncé l’ouverture officielle des abonnements aux serveurs aux États-Unis le 1er décembre. Après avoir testé différentes façons dont les chefs de communauté et les créateurs de Discord peuvent monétiser la plateforme au cours de l’année dernière, la marque a partagé des détails sur ses conditions de prix et ses avantages. Les abonnements peuvent être fixés entre 3 et 200 dollars, les propriétaires de serveurs et les chefs de communauté pouvant disposer d’une grande liberté de création quant à ce qu’ils peuvent offrir aux abonnés en échange d’un paiement mensuel.

Il peut s’agir de rôles, d’avantages et de bénéfices uniques. Discord a noté que les propriétaires de serveurs peuvent proposer plusieurs niveaux de prix, par exemple. Plus le niveau est élevé, plus le coût est élevé, mais plus les abonnés peuvent bénéficier d’avantages.

Starting today, all eligible U.S. creators can make money directly from their Discord servers. Create and customize subscription plans that offer unique roles, perks, and benefits to interested members of your community. More info: https://t.co/6HRDRKUdlV pic.twitter.com/pFgZhXZC43 — Discord (@discord) December 1, 2022

Une fois les frais applicables déduits, les propriétaires de serveurs reçoivent 90 % de leurs gains.

Les conditions requises pour activer les abonnements aux serveurs sont également assez simples pour l’instant :

Le propriétaire du serveur doit être basé aux États-Unis

Le serveur doit être en règle avec Discord, sans violation récente des conditions de service ou des directives de la communauté

Vous devez accepter nos nouvelles conditions de monétisation et notre politique d’abonnement aux serveurs.

Nous ne savons pas encore si Discord prévoit d’étendre la monétisation aux marchés autres que les États-Unis, ni quand. Pour activer les abonnements au serveur, il vous suffit d’accéder à Paramètres du serveur > Abonnements au serveur dans la catégorie Monétisation des paramètres.

Un vrai portail pour les créateurs

Discord est une plateforme de chat traditionnellement gratuite qui comporte des aspects vidéo et vocaux analogues à Slack et Skype. Ce programme populaire a rassemblé 250 millions d’utilisateurs au total et 14 millions de personnes s’y connectent quotidiennement. Il est particulièrement populaire parmi les joueurs, mais est également devenu une sorte de forum public pour les intérêts spéciaux de toutes sortes.

En plus de ses nouveaux abonnements de serveur, Discord propose désormais un nouveau portail des créateurs que les propriétaires de serveurs et les responsables de communautés peuvent utiliser pour trouver de l’inspiration pour leurs serveurs nouvellement monétisés. Le portail des créateurs propose une multitude de ressources, notamment des études de cas, des articles, des quiz, des conseils pour les pages de promotion et des leçons éclair enseignées par d’autres créateurs tels que Marques Brownlee, HannahxxRose et ChefPK.