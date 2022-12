Les caractéristiques et les changements de MIUI 14 ont été divulgués

Xiaomi va bientôt dévoiler la surcouche MIUI 14 de nouvelle génération. Alors que cela était censé se produire le 1er décembre, la société a récemment reporté le lancement et une date reprogrammée sera bientôt publiée. Jusqu’à ce que cela se produise, nous avons maintenant le changelog de MIUI 14, qui nous donne une idée de ce que la nouvelle version de la surcouche Xiaomi entraînera.

Un récent tweet de Kacper Skrzypek laisse entendre que les applications système seront moins nombreuses, ce que Xiaomi a déjà confirmé. La fuite du changelog révèle que MIUI 14 assurera une meilleure performance des applications préinstallées et tierces. De plus, MIUI 14 prendra moins d’espace pour des performances fluides et rapides. Le teaser de Xiaomi suggère que le firmware de MIUI 14 sera réduit de 23 %.

Il est également suggéré que MIUI 14 introduira plus de formats de widgets pour plus d’options de personnalisation et il y aura des Super Icônes pour un nouveau look de l’écran d’accueil. L’écran d’accueil obtiendra de nouveaux dossiers pour inclure les apps dont les utilisateurs auront le plus besoin. Il offrira également un cadrage stabilisé pour améliorer les jeux.

Il y aura de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, y compris la confidentialité de bout en bout et aucun stockage de données sur le cloud. De plus, les utilisateurs pourront maintenir du texte sur une image pour la reconnaître. Cette fonctionnalité prendrait en charge 8 langues.

Le Mi Smart Hub sera remanié et il y aura la possibilité d’appairer les écouteurs avec les smartphones, les tablettes et la télévision. Les services familiaux comprendront des groupes de 8 membres maximum, le partage de la santé avec la famille (un peu comme le partage des données de santé d’iOS 16), et plus encore.

Disponible dans quelques jours

L’assistant vocal Mi AI sera capable de scanner des documents et de traduire, en plus de suivre des commandes. En outre, la recherche dans les paramètres sera améliorée et il y aura une option pour améliorer la vitesse de connexion lorsque le Wi-Fi devient instable, entre autres choses.

MIUI 14 devrait arriver sur la série Xiaomi 13, la série Xiaomi 12, et d’autres appareils en premier et devrait atteindre les appareils éligibles au début de 2023. Une liste des appareils éligibles à MIUI 14 a récemment fuité et vous pouvez la consulter pour avoir une meilleure idée. Puisque le lancement de MIUI 14, aux côtés de la série Xiaomi 13, devrait se produire bientôt, nous pouvons nous attendre à des détails officiels à ce moment-là.