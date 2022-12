Les Pixel 7 bénéficient aujourd’hui d’un VPN gratuit, et d’autres améliorations

Tous les quelques mois, Google publie des Feature Drops avec de nouvelles fonctionnalités et des correctifs pour ses smartphones Pixel. Bien que 2022 soit presque terminée, cela n’a pas empêché Google de publier un dernier Feature Drop avant la fin de l’année.

Si vous étiez impatient d’essayer Clarté son de l’interlocuteur sur le Pixel 7, mais que vous ne vouliez pas télécharger le logiciel bêta pour l’utiliser, alors c’est votre jour — Google le prend et quelques autres fonctionnalités promises pour le Pixel 7 et 7 Pro public dans la Feature Drop d’aujourd’hui. Cela comprend de nouvelles étiquettes de locuteurs dans l’application Enregistrement – lorsque vous enregistrez et transcrivez une conversation, l’application étiquette désormais chaque locuteur et insère des sauts de ligne lorsque le locuteur change; et l’accès à la fonctionnalité VPN de Google One sans frais — elle est autrement réservée aux abonnés du plan 2 To de Google à 9,99 euros par mois.

Clarté son de l’interlocuteur tente de réduire le bruit de fond lorsque votre interlocuteur se trouve dans un environnement bruyant. Il est uniquement mis à la disposition des Pixel 7 et 7 Pro dans cette mise à jour.

Quoi qu’il en soit, il y a quelques autres éléments dans cette mise à jour pour les anciens smartphones Pixel. Cette mise à jour active l’audio spatial avec le suivi de la tête avec Pixel Buds Pro, mais la fonctionnalité elle-même ne sera pas disponible avant janvier. Les paramètres de sécurité et de confidentialité sont organisés en un seul hub maintenant, et de nouveaux fonds d’écran arrivent pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées.

Les propriétaires de Pixel Watch reçoivent également quelques mises à jour promises. Vous obtiendrez les profils de sommeil de Fitbit Premium, y compris un animal de sommeil mensuel (!), ainsi que de nouvelles tuiles de météo et de contacts. Les profils de sommeil nécessitent 14 nuits de données, donc si vous avez porté votre Pixel Watch au lit au cours des deux dernières semaines, soyez tranquille : vous pourrez profiter de cette fonctionnalité dès maintenant.

Disponible dès aujourd’hui

Qu’en est-il des personnes possédant un ancien smartphone Pixel ? Toute personne possédant un Pixel actuel a désormais accès aux paramètres de sécurité et de confidentialité améliorés, ce que Google décrit comme « vous pouvez consulter vos paramètres de sécurité et de confidentialité, vos alertes et d’autres informations utiles en un seul endroit, ce qui vous permet de protéger facilement votre téléphone, vos comptes et vos mots de passe ». Ce hub peut également afficher des « cartes d’action » pour les nouveaux risques de sécurité dont vous devez être conscient.

Il s’agit là de quelques-unes des nouvelles fonctionnalités les plus importantes qui arrivent sur les smartphones Pixel, la Watch et les Buds Pixel, mais il y en a beaucoup d’autres incluses dans la mise à jour. Par exemple, la fonction de clé de voiture numérique peut désormais être partagée avec les amis et la famille qui ont besoin d’accéder au véhicule. En outre, la mise à jour introduit une recherche plus puissante sur les smartphones Pixel 4a et les plus récents pour accélérer encore le processus de recherche de ce que vous recherchez.

À partir d’aujourd’hui, ces mises à jour logicielles seront envoyées à tous les appareils Pixel qui peuvent exécuter Android 13 et qui sont pris en charge. Au cours de la semaine prochaine, le déploiement se poursuivra par étapes en fonction de l’opérateur et de l’appareil. Le le support audio spatial sera disponible en janvier 2023.