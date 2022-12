Le Galaxy S23 Ultra passe devant la FCC et fournit quelques détails

La version européenne à double carte SIM du Galaxy S23 Ultra, qui porte le numéro SM-S918B/DS, vient d’apparaître sur le site réglementaire de la FCC, révélant des spécifications et des informations intrigantes sur le futur super flagship de Samsung.

Tout d’abord, grâce à la dernière apparition du Galaxy S23 Ultra sur la FCC, nous obtenons une confirmation que le smartphone sera livré avec une batterie avec le numéro de modèle EB-BS918BY qui a une capacité nominale de 4 855 mAh, résultant une capacité d’environ 5 000 mAh, comme son précurseur. Ce n’est pas du tout surprenant et surtout attendu, car le Galaxy S23 Ultra sera en grande partie analogue au Galaxy S22 Ultra en termes de taille et de dimensions, et une batterie de 5 000 mAh est probablement la taille optimale qui pourrait tenir dans le smartphone.

Deuxièmement, et encore une fois sans surprise, il est confirmé que le Galaxy S23 Ultra sera livré avec un stylet S Pen intégré, de la même manière que le Galaxy S22 Ultra, qui a hérité de cet atout majeur directement de la famille Galaxy Note. Cela confirme l’idée que la série Galaxy Note a été absorbée avec succès dans la gamme principale des flagships, et il est peu probable que nous voyions un autre smartphone Galaxy Note sortir dans les années à venir.

Enfin, nous avons la confirmation que la charge sans fil et la charge sans fil inversée seront de retour sur le Galaxy S23 Ultra. Honnêtement, on en attendait pas moins, car ces deux fonctionnalités peuvent être considérées comme des piliers standard sur les flagships Samsung. Bien que le listing de la FCC indique que la recharge rapide par fil de 25W sera standard, on peut supposer que c’est uniquement à des fins de test.

On s’attend à ce que le Galaxy S23 Ultra dispose d’une charge filaire rapide de 45W, de la même manière que le Galaxy S22 Ultra.

Un lancement en février

Le Galaxy S23 Ultra, ainsi que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, devraient tous arriver au début du mois de février 2023. Tous ces flagships Galaxy seront équipés de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, quelle que soit la région, alors que les précédents flagships Galaxy n’utilisaient généralement que des puces Qualcomm aux États-Unis et dans quelques autres régions clés, et des Exynos partout ailleurs.

Le Galaxy S23 Ultra devrait également être équipé d’une caméra principale de 200 megapixels utilisant un capteur Samsung ISOCELL personnalisé, d’un grand écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale record. Tous les modèles Galaxy S23 Ultra seront dotés de 12 Go de RAM, et Samsung prévoit de commercialiser des variantes de 256 Go, 512 Go et 1 To du smartphone super-premium. Le tout commencerait à 1 199 dollars, soit autant que le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière.