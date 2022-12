La puce Apple M2 Max pourrait apporter des performances de haut niveau au MacBook Pro

En ce qui concerne les scores du benchmark, le M2 Max a fait du bon travail. Il a obtenu 1 889 points en mono-cœur et 14 586 en multi-cœur. Wccftech note que cela marque une augmentation d’environ 10 % en simple-cœur et 20 % en multi-coeurs par rapport au M1 Max .

Selon le test, le processeur M2 Max sera doté de 12 cœurs , mais nous ne savons pas combien de ces cœurs seront de type Performance ou Efficacité. Cependant, nous savons que le M2 Max ajoute deux cœurs supplémentaires par rapport à sa version M1 qui en compte 10 au maximum. Le processeur avait une horloge de base de 3,54 GHz et a atteint un maximum de 3,7 GHz, et il est venu avec un modeste 4 Mo de cache L2. L’appareil dispose également de 96 Go de mémoire embarquée, mais il n’est pas précisé de quel Mac il s’agit ici.

La puce M2 Max d’Apple sera le premier des deux processeurs haut de gamme de cette génération de produits Apple. Selon toute vraisemblance, il sera détrôné par le M2 Ultra, mais on ne sait pas quand il sortira — les rumeurs disent que nous ne le verrons pas avant 2023. Quant au M2 Max, il est déjà dans la nature sous une forme ou une autre, et maintenant, un benchmark de celui-ci est apparu sur Geekbench.