Le Google Doodle célèbre Jerry Lawson, un pionnier du jeu vidéo

Le Google Doodle de ce jeudi 1er décembre est un véritable régal pour les amateurs de jeux vidéo. Ce Doodle célèbre le 82e anniversaire de Gerald « Jerry » Lawson, l’un des pères du jeu moderne, qui a dirigé l’équipe qui a mis au point le premier système de jeu vidéo à cartouches de jeu interchangeables. Le Doodle propose des jeux conçus par trois artistes et designers de jeux américains invités : Davionne Gooden, Lauren Brown et Momo Pixel.

Lawson est né à Brooklyn, New York, le 1er décembre 1940. « Il a bricolé de l’électronique dès son plus jeune âge, réparant les téléviseurs de son quartier et créant sa propre station de radio à l’aide de pièces recyclées. Il a fréquenté le Queens College et le City College de New York avant de partir très tôt pour commencer sa carrière à Palo Alto, en Californie. À l’époque, la ville et sa région étaient connues sous le nom de “Silicon Valley” en raison de l’explosion du nombre d’entreprises technologiques innovantes qui s’y implantaient », explique la publication Google Doodle.

En Californie, Lawson a rejoint Fairchild Semiconductor en tant que consultant en ingénierie. Quelques années plus tard, il a été promu directeur de l’ingénierie et du marketing du département des jeux vidéo de Fairchild, où il a dirigé le développement du système Fairchild Channel F (le « F » signifiant fun !). Il s’agissait de la première console de système de jeu vidéo qui comportait des cartouches de jeu interchangeables, un joystick numérique à 8 voies et un menu de pause. La Channel F a ouvert la voie aux futures consoles de jeu comme l’Atari, la SNES, la Dreamcast et bien d’autres.

En 1980, Lawson a quitté Fairchild pour créer sa propre société, VideoSoft. VideoSoft a créé des logiciels pour l’Atari 2600, qui a popularisé la cartouche que Lawson et son équipe ont développée. « Bien qu’elle ait fermé ses portes cinq ans plus tard, Lawson s’était imposé comme un pionnier de l’industrie et a continué à consulter de nombreuses sociétés d’ingénierie et de jeux vidéo tout au long de sa carrière… En 2011, l’International Game Developers Association a reconnu Lawson comme un pionnier de l’industrie pour ses contributions aux jeux », ajoute le post. Ses réalisations sont d’ailleurs commémorées au World Video Game Hall of Fame de Rochester, dans l’État de New York.

Le Google Doodle sur Lawson vous fait découvrir certaines des étapes importantes de sa vie sous la forme d’un tutoriel classique de jeu vidéo d’arcade 8 bits. Vous pouvez contrôler le personnage, Lawson, à l’aide des touches fléchées et de la barre d’espace. À la fin du défi, vous pouvez même créer votre propre jeu vidéo en ajoutant différents éléments et personnages. Essayez-le par vous-même !