Les performances de la série Xiaomi 13 sont présentées

Le PDG de l’entreprise, Lei Jun, a également publié les graphiques de benchmark comparant le Xiaomi 13 à la série d’iPhone 14, et indique que dans le test d’autonomie DOU de Xiaomi, le Xiaomi 13 dure 1,37 jour de plus que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max.

La série Xiaomi 13 utilisera la dernière RAM LPDDR5X 8533 Mb/s et le stockage UFS 4.0 . La bande passante de la mémoire du Xiaomi 13 a atteint le niveau des puces de bureau, ce qui permet de mieux gérer les applications à haut débit de données telles que la prise de vue en continu et l’enregistrement vidéo haute définition, a déclaré la société.