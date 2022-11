L’iPhone 15 pourrait être équipé du nouveau capteur révolutionnaire de Sony

Nous sommes vraisemblablement encore à dix mois de l’annonce de la prochaine gamme d’iPhone d’Apple, l’iPhone 15, mais les rumeurs vont bon train. La dernière fuite concerne la caméra de l’iPhone 15.

L’une des principales améliorations de la gamme iPhone 14 était la nouvelle caméra principale des modèles Pro et, même si nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple augmente à nouveau le nombre de mégapixels, les performances de la caméra devraient tout de même considérablement s’améliorer.

Un nouveau rapport de Nikkei Asia affirme que Sony a développé un nouveau capteur d’appareil photo qui double le niveau du signal de saturation. Cela signifie qu’il aura une capacité de collecte de la lumière deux fois supérieure à celle des capteurs actuels. En théorie, cela devrait permettre de réduire le bruit et d’améliorer la plage dynamique.

Le rapport ajoute que cela permettra également de gérer la surexposition (images très lumineuses avec des détails perdus dans la partie la plus lumineuse) et la sous-exposition (images très sombres avec des détails perdus dans les zones les plus sombres), ce qui permettra à la caméra de l’iPhone 15 de produire des images claires dans des conditions difficiles, comme lorsqu’un sujet se trouve devant un fort contre-jour. Il semble que le capteur essaiera d’équilibrer l’exposition de l’arrière-plan et du premier plan pour y parvenir.

Le capteur utilisera une nouvelle architecture de semi-conducteurs qui séparera les photodiodes et les transistors de pixels sur différentes couches au lieu de les placer sur le même substrat.

Sony ne développe pas cette technologie de capteur exclusivement pour Apple et elle sera également livrée à d’autres fabricants de smartphones.

Un capteur pour d’autres constructeurs

En fin de compte, la nouvelle technologie de capteur pourrait donner à l’iPhone 15 un avantage sur les photophones haut de gamme actuels. Le modèle le plus haut de gamme, qui sera probablement connu sous le nom d’iPhone 15 Ultra, et non d’iPhone 15 Pro Max, a également de fortes chances d’être équipé d’un zoom périscope pour un meilleur zoom optique.

D’autres marques se manifestent également, et la lutte sera donc serrée. Samsung, par exemple, est pressenti pour équiper le prochain Galaxy S23 Ultra d’un capteur photo de 200 mégapixels. D’autres, comme Vivo et Xiaomi, expérimentent des capteurs de 1 pouce.

Pour en revenir à l’iPhone 15, des changements cosmétiques sont également attendus. Selon certains rapports, les nouveaux modèles — ou du moins les modèles haut de gamme — pourraient être dotés d’un matériau plus haut de gamme, le titane, de bords incurvés et de boutons à l’état solide. Il est presque certain que l’iPhone 15 Pro et 15 Ultra sera équipé d’une nouvelle puce de 3 nm. En outre, contrairement aux années précédentes, il y aura une différenciation marquée entre les deux modèles haut de gamme.