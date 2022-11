Samsung devrait organiser son événement Galaxy Unpacked pour la série Galaxy S23 début février

Un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud portant sur une famille très attendue de smartphones ultra-premium vient d’être publié. En effet, je parle du trio de smartphones Galaxy S23 dont certaines « fuites » laissaient entendre qu’ils arriveraient en cette fin d’année…

Ce n’est plus la théorie la plus plausible (si elle l’a été), puisque deux sources dignes de confiance laissent entendre un calendrier de lancement beaucoup plus « plausible ».

C’est évidemment parce qu’il n’y a pas de date ferme à retenir pour le moment et qu’il faudra attendre un certain temps avant que Samsung ne confirme le moment exact de l’annonce de sa série S23. Si l’on se fie aux dernières rumeurs, il y a de fortes chances que la société elle-même ne sache pas précisément quand son prochain grand événement Unpacked aura lieu en ce moment.

Après tout, février est encore dans plus de deux mois, ce qui signifie que la production des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra n’a pas encore commencé ou en est à un stade extrêmement précoce. Beaucoup de choses peuvent donc encore mal tourner avant que les trois smartphones soient jugés prêts pour le primetime. Autrement dit, il est important de ne pas prendre pour acquise une quelconque date à ce jour.

Bien que vague, l’objectif de « début février » pour l’annonce sans doute à San Francisco des prochains Galaxy S23 de Samsung a de grandes chances de se concrétiser, plus ou moins dans la lignée de l’annonce du Galaxy S22 le 9 février de l’année dernière.

Le lieu de San Francisco n’est naturellement pas encore gravé dans le marbre, mais il semble très plausible, et il en va de même pour la rumeur légèrement plus spécifique d’un lancement du Galaxy S23 dans la « première semaine » de février.

Quand l’attendre dans nos mains ?

Pour la énième fois, la réponse courte à cette question est que nous ne savons pas et que nous n’avons aucun moyen de le savoir. Mais, on peut l’imaginer en supposant que Samsung tiendra sa première fête Unpacked de 2023, disons, le 2 ou le 3 février, qui sont respectivement le premier mercredi et le premier jeudi du mois.

Étant donné que les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été mis en vente un peu plus de deux semaines après leur annonce officielle, les S23, S23+ et S23 Ultra pourraient être commercialisés le vendredi 17 février 2023.

Une préparation légèrement plus longue que celle initialement prévue par certaines sources pourrait également permettre à Samsung de passer plus de temps à affiner les designs déjà divulgués des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, et peut-être plus important encore, d’améliorer les performances des nouveaux composants clés comme la caméra de 200 mégapixels qui pourrait changer la donne et dont nous avons tant entendu parler ces deux derniers mois.