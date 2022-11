Elon Musk donne un aperçu de l’avenir de Twitter 2.0

Elon Musk veut faire de Twitter une application universelle. Ce weekend, il a donné un aperçu officiel de ses plans pour faire de l’entreprise plus qu’un simple retardataire des médias sociaux. Certains de ces plans ont déjà été mis en œuvre, tandis que d’autres ont été approuvés en interne. Dans le but de présenter son grand projet de transformation de Twitter, Musk a tweeté des captures d’écran de sa présentation à Twitter, soulignant sa vision de « Twitter 2.0 — The Everything app ».

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta —Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Commençons par le volet « vie privée ». Le tweet de Musk mentionne les DM chiffrés, dont les plans ont été signalés il y a un peu plus d’une semaine. Mais, il semble que le projet aille au-delà des simples conversations directes de personne à personne qui sont protégées derrière un mur de chiffrement. Musk souhaiterait que Twitter facilite également les appels vocaux et vidéo chiffrés, en offrant la gamme complète d’outils disponibles sur des sites comme WhatsApp, Telegram et Instagram.

Le prochain projet concerne le service d’abonnement Twitter Blue, qui offre un badge bleu vérifié, ainsi qu’un grand nombre de fonctionnalités exclusives, pour un coût de 8 dollars par mois. À la suite d’un lancement désastreux qui a soulevé des inquiétudes quant à la vérification de l’identité et à un barrage de comptes d’imitation, le déploiement de Twitter Blue a été interrompu. Entre-temps, Musk a révélé des plans pour des badges de vérification codés par couleur, divisés en trois catégories : entreprises, gouvernement et particuliers.

Twitter peut être décrit comme une plateforme de microblogging, mais Musk souhaite également en faire un centre de publication de contenus longs. Il a récemment indiqué sur Twitter que la plateforme allait bientôt introduire « la possibilité de joindre du texte long aux tweets ». Twitter disposait déjà d’une fonction « Note » dans le cadre de tests en cercle fermé, mais elle a été abandonnée lorsque Musk a pris la direction de l’entreprise. Ces projets de publication d’articles de type blog sont de nouveau sur les rails, tout comme la possibilité de passer automatiquement en mode fil de discussion lorsqu’un tweet dépasse la limite de caractères.

Le projet le plus ambitieux de Twitter 2.0, tel qu’il ressort du tweet de Musk, est la possibilité d’effectuer des paiements. Twitter autorise actuellement les pourboires, permettant aux adeptes de récompenser leur créateur préféré, même sous la forme de jetons de cryptomonnaies comme le Bitcoin. Cependant, il n’existe pas de système de paiement de pair-à-pair. Lors d’une récente réunion, Musk aurait demandé aux employés de mettre au point une fonction de paiement « en un seul clic » qui permettrait à terme les transactions en cryptomonnaies.

L’inspiration WeChat ?

L’inspiration probable pour la vision de Musk de « tout ce qui est application » pour Twitter est WeChat, qui est massivement populaire en Chine et est largement considéré comme la meilleure mise en œuvre d’une approche « une application fait tout ». Qu’il s’agisse de publier du contenu, d’effectuer des paiements, de réserver un taxi ou de faire des achats en ligne, WeChat est capable de tout faire. Il serait intéressant de voir comment Twitter franchira les obstacles réglementaires sur le marché international, en particulier sous la direction de M. Musk, dont le style mercuriel n’est pas très populaire.

Enfin, le tweet de Musk détaillait quelque chose appelé « Advertising as Entertainment ». Il semble que Musk souhaite que les maisons de production présentent leur contenu sous la forme de publicités. Cela rejoint l’objectif de Musk d’autoriser des vidéos plus longues sur Twitter, alors qu’il redouble d’efforts pour s’opposer à TikTok, YouTube et Instagram, avec sa propre trésorerie pour soutenir une économie de créateurs.

L’entreprise prévoit également une fonctionnalité qui permettra aux créateurs de publier des vidéos payantes. L’idée ressemble beaucoup à celle d’OnlyFans, mais selon Musk, il veut construire des fonctionnalités qui permettent aux créateurs de gagner leur vie sur Twitter. Musk aurait discuté de la possibilité de payer jusqu’à 10 % de plus aux créateurs pour la publication de leur contenu sur Twitter par rapport à des mastodontes comme YouTube et TikTok.