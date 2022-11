Elon Musk affirme que Twitter commencera à authentifier les comptes Blue, Grey et Gold dès la semaine prochaine

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, prévoit de déployer la semaine prochaine le service de vérification de la plateforme avec des badges de couleurs différentes pour les personnes, les entreprises et les gouvernements, après qu’un lancement initial bâclé ait conduit à un afflux de faux comptes vérifiés et semé la confusion.

Vendredi, le PDG de Twitter a annoncé qu’il y aurait un badge doré pour les entreprises, un gris pour les comptes gouvernementaux et le bleu existant pour les individus, qu’ils soient des célébrités ou non. Tous les comptes vérifiés seront « authentifiés manuellement » avant que la vérification ne soit activée, a déclaré Musk.

Le milliardaire a qualifié ce changement de « douloureux, mais nécessaire » et a précisé qu’il aura lieu le 2 décembre.

