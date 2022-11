Environ 500 millions de numéros de téléphone WhatsApp ont fait l’objet d’une fuite

by

WhatsApp pourrait avoir été victime d’une importante violation de données. Selon un rapport récent, environ 500 millions de numéros de téléphone WhatsApp ont été divulgués et sont en vente. Ces numéros proviennent de 84 pays, dont la France.

Un rapport de CyberNews révèle qu’un acteur de la menace a publié une annonce sur un forum de la communauté du piratage pour vendre les données de 487 millions d’utilisateurs de WhatsApp. La base de données comprenait des données appartenant à environ 32 millions d’utilisateurs aux États-Unis, 45 millions en Égypte, 29 millions en Arabie saoudite, 35 millions en Italie et plus de 19 millions d’utilisateurs en France. Les données de millions de personnes en Inde, en Russie et dans d’autres pays ont également été divulguées.

On dit que le cybercriminel vendait les données pour 7 000 dollars aux États-Unis, 2 500 dollars au Royaume-Uni et 2 000 dollars en Allemagne.

En cas de fuite, les numéros WhatsApp et d’autres données peuvent être utilisés par des acteurs malveillants pour des escroqueries, du phishing et d’autres crimes en ligne.

Le rapport souligne que l’acteur de la menace a été approché pour voir si les données étaient authentiques et il s’est avéré qu’elles l’étaient. L’ensemble de données contenait 1 097 numéros et 817 numéros de téléphone WhatsApp authentiques respectivement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cependant, rien n’a été dit sur la façon dont les données ont été acquises.

Une réelle faille

CyberNews a contacté Meta (anciennement Facebook), qui a eu sa part de violations de données par le passé. En 2021, les données de plus de 500 millions d’utilisateurs de Facebook ont été divulguées sur un forum de piratage. Il n’y a aucun commentaire sur ce sujet pour le moment. De plus, il n’y a aucun moyen de savoir quels utilisateurs ont été touchés.

Bien que CyberNews vous propose un moyen de vérifier si vos données ont été divulguées, il vous suffit de vous rendre sur ce site Web et d’entrer votre numéro ou votre e-mail pour trouver la réponse. Si votre compte a été compromis, il est préférable de changer vos mots de passe et d’ajouter des couches de sécurité supplémentaires comme l’authentification à 2 facteurs. Puisqu’il s’agit d’une fuite de données à grande échelle, il est préférable de rester en sécurité et vous pouvez vous en assurer en ne tombant pas sur des liens ou des messages WhatsApp suspects. Si vous en rencontrez, signalez-les.