Le chaos de Foxconn va priver Apple de 6 millions d’iPhone 14 Pro et Pro Max cette année

Nous avons suivi de près les événements qui se déroulent dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone de Foxconn à Zhangzhou, en Chine. L’usine produirait la moitié des iPhone fabriqués dans le monde et cette année, l’usine produit des modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Mais la production a ralenti en raison de l’exode des employés qui n’ont pas apprécié le confinement de la ville par le COVID chinois.

Le COVID est revenu en Chine, obligeant le pays à confiner certaines zones. En conséquence, Foxconn interdit désormais la consommation de repas dans la salle à manger commune, obligeant chacun à manger dans son dortoir. Les employés se sont également sentis enfermés, obligés de rester sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après l’évasion d’un grand nombre d’employés, même Apple a dû admettre que la production de ses modèles plus onéreux d’iPhone 14 Pro ce trimestre serait inférieure aux prévisions. Apple n’a pas donné d’estimation précise du nombre d’unités manquantes, mais elle a déclaré que « les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ». Certains rapports prévoyaient un manque à gagner de 33 %.

Foxconn a tenté d’inciter les nouveaux et anciens employés à s’occuper des chaînes de montage en offrant des primes aux employés qui restent 30 et 60 jours, et le gouvernement chinois a demandé aux anciens combattants et aux membres du parti communiste de recruter de nouveaux employés pour Foxconn. Et toutes ces mesures, les primes et la pression du gouvernement ont peut-être fonctionné jusqu’à mardi soir dernier. C’est alors qu’un affrontement majeur a eu lieu entre les employés et les gardes de sécurité sur le site de Foxconn à Zhengzhou.

Les employés ont déclaré que les contrats qui leur étaient proposés ne leur auraient versé des primes qu’après plus de 60 jours. Les employés ont également affirmé qu’ils n’étaient pas séparés suffisamment des employés plus âgés qui pourraient avoir la COVID. Pour tenter d’apaiser les violences, Foxconn a proposé aux nouveaux employés de l’argent liquide pour quitter leur emploi et le campus de Foxconn. L’entreprise a ensuite déclaré qu’une « erreur technique » avait été commise concernant les primes et a présenté ses excuses. Apparemment, 20 000 employés ont accepté l’offre.

Aujourd’hui, un nouveau rapport de Bloomberg nous donne une meilleure idée de l’impact qu’aura sur Apple le chaos auquel nous avons assisté à Zhengzhou. Le rapport indique qu’il manquera à Apple près de 6 millions d’unités d’iPhone 14 Pro cette année. Et ne vous y trompez pas, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont les modèles d’iPhone 2022 les plus chers. Apple pourrait subir une baisse de revenus de 6 milliards de dollars au cours du trimestre actuel. Cela représenterait 8,4 % des 71,6 milliards de dollars de revenus générés par l’iPhone au cours du premier trimestre fiscal de 2022 (octobre-décembre 2021).

Juste avant les fêtes

Étant donné que ce manque à gagner surviendrait pendant la saison des achats de Noël, les consommateurs du monde entier pourraient se retrouver frustrés dans leur tentative d’acheter l’un des 14 modèles Pro comme cadeau de Noël. Il y a deux semaines, avant même que les problèmes à Zhengzhou n’atteignent leur paroxysme, David Vogt, analyste chez UBS, a déclaré que les délais d’attente pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max aux États-Unis et en Chine avaient atteint des « niveaux extrêmes ». Aux États-Unis, le temps d’attente était de 34 jours pour ces modèles, tandis qu’en Chine, l’attente atteignait 36 jours.

Vogt a souligné que 35 à 40 % de la production d’iPhone d’Apple pour le quatrième trimestre civil est assemblée en décembre, ce qui pourrait entraîner des pénuries au cours du quatrième trimestre de cette année et s’étendre au premier trimestre de 2023. L’analyste s’attend à ce qu’Apple expédie 83 millions d’iPhone au cours du premier trimestre fiscal de 2023, ce qui tient déjà compte des « perturbations récentes. »

Cependant, Vogt a fait ce commentaire avant que les violences n’éclatent dans l’usine et avant que Foxconn ne paie 20 000 employés pour quitter les lieux.