Google annonce de nouvelles améliorations pour Gmail

En outre, le géant de la recherche a déclaré qu’il apportait des fonctionnalités pour partager des fichiers Google Docs, Sheets et Slides dans un chat Google Meet de manière plus directe.

« En juillet, nous avons annoncé l’amélioration des options de recherche et de suggestion dans Gmail. Désormais, lorsque vous utilisez Gmail sur le Web, cela inclut également de meilleurs résultats de recherche basés sur votre activité de recherche récente dans Gmail. Cette amélioration de la recherche Gmail rend les résultats plus pertinents et contextuels » explique Google dans son communiqué.