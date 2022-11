Un ingénieur d’Apple explique pourquoi les AirPods Pro ne prennent pas en charge l’audio sans perte de qualité

by

by

Les AirPods d’Apple ne sont pas exactement les écouteurs entièrement sans-fil les moins chers du marché, mais ils ont été acclamés pour leur excellente qualité sonore et l’annulation du bruit. Mais il est quelque peu surprenant qu’en dépit de la prise en charge du streaming audio sans perte par Apple Music, vous ne puissiez pas réellement profiter des avantages de l’audio haute-fidélité haute résolution sur les AirPods Pro via Bluetooth. On pourrait mettre cela sur le compte des limitations du codec audio sans fil, mais ce n’est pas vraiment le cas, selon un ingénieur d’Apple.

La publication « What Hi-Fi? » a rencontré Esge Andersen, de l’équipe acoustique d’Apple, pour une interview et lui a donné un aperçu des réglages audio et du processus de conception du matériel d’Apple. Interrogé sur l’absence de capacité de diffusion de musique sans perte sur un gadget aussi onéreux que les AirPods Pro 2, Andersen a précisé que cela n’avait rien à voir avec une quelconque limitation du codec Bluetooth. Au contraire, le codec — qui se trouve être AAC dans le cas d’Apple — se concentre davantage sur l’offre d’une expérience fiable plutôt que sur les détails acoustiques bruts.

« Il est important de comprendre que nous pouvons encore faire de grands progrès sans changer le codec », a déclaré Andersen. L’ingénieur d’Apple a souligné que des progrès en vue d’offrir une expérience d’écoute plus immersive peuvent être réalisés sans avoir nécessairement à tripoter le codec. « Nous ne pensons pas que le codec soit actuellement la limite de la qualité audio sur les produits Bluetooth », a ajouté Andersen.

Les AirPods Pro 2 ont un meilleur son que les écouteurs Apple Pro de première génération, et leur annulation du bruit a également été affinée.

Alors, comment Apple a-t-elle pu améliorer les choses du côté de la sortie audio si elle n’a pas optimisé la transmission des paquets de données audio ? Selon Andersen, les ingénieurs d’Apple ont affiné l’ingénierie.

Plus précisément, l’équipe a modifié le canal de circulation de l’air à l’intérieur des AirPods Pro 2 pour améliorer la clarté du son à tous les niveaux, tout en diffusant le son à la même résolution et avec le même codec AAC que les AirPods 2 de première génération.

Des nouveautés ?

Apple modifiera-t-elle son approche des codecs et de la diffusion d’un son sans perte sur Bluetooth à l’avenir ? Andersen n’a pas donné de réponse concrète, si ce n’est qu’il a déclaré qu’« Apple est toujours ouverte au changement ». Pour rappel, Apple a ajouté la fonctionnalité Lossless à l’ensemble du catalogue Apple Music en développant sa propre technologie de compression audio sans perte appelée Apple Lossless Audio Codec (ALAC), qui fournit une sortie comprise entre 16 bits/44,1 kHz (qualité CD) et 24 bits/192 kHz.

Malheureusement, la technologie Lossless Audio ne peut pas être utilisée en Bluetooth. Les haut-parleurs intégrés de l’iPhone ou de l’iPad peuvent offrir cette expérience, ou par des écouteurs filaires. Mais pour vraiment profiter de la musique à 44 kHz, vous aurez besoin d’un convertisseur numérique-analogique ou DAC. Qualcomm a fait des progrès considérables avec son codec aptX Lossless Audio, qui promet un son de qualité CD sur une connexion sans fil Bluetooth en diffusant un flux audio 16 bits/44,1 kHz sur un débit binaire maximal de 1 200 kbps.