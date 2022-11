Vous pouvez enfin planifier vos publications sur LinkedIn

LinkedIn semble avoir finalement rattrapé le reste du monde des réseaux sociaux en introduisant une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de programmer des messages à envoyer à un moment ultérieur.

Comme l’a confirmé Matt Navarra, expert en médias sociaux, le site axé sur l’emploi a lancé cet outil dès maintenant, et certains utilisateurs peuvent déjà l’utiliser sur les plateformes Android et Web.

L’outil devrait être un ajout pratique pour les personnes et les entreprises qui utilisent LinkedIn comme un centre de réseaux sociaux plus orienté vers le public, leur permettant de préparer des messages à l’avance et de les mettre en ligne quand ils le souhaitent, par exemple autour d’un événement ou du lancement d’un produit.

À l’instar d’autres sites qui ont introduit le même type de fonctionnalité, le nouvel ajout apparaîtra sous la forme d’une icône d’horloge à côté d’un message LinkedIn. Lorsqu’elle sera sélectionnée, les utilisateurs pourront taper leur message dans son intégralité, puis choisir la date et l’heure auxquelles ils souhaitent qu’il soit mis en ligne.

La fonctionnalité semble être encore en cours de déploiement pour de nombreux utilisateurs, mais étant donné son utilité, je ne doute pas que tout le monde sur LinkedIn devrait bientôt la recevoir.

D’autres nouveautés

Ce lancement est le dernier ajout de LinkedIn, qui cherche à rendre sa plateforme plus intuitive et plus utile pour les utilisateurs du monde entier. Le site a récemment ajouté davantage d’étapes pour aider les utilisateurs à vérifier les profils légitimes dans le cadre d’une répression des faux comptes et des bots.

Les utilisateurs peuvent désormais vérifier leur compte à l’aide de leur numéro de téléphone ou de leur adresse électronique professionnelle dans une nouvelle section « À propos de ce profil » qui comprendra également des informations sur la date de création du compte et la dernière mise à jour de ses informations.

Une autre fonctionnalité récemment lancée permet enfin aux utilisateurs d’ajouter un lien vers un site Web à leur profil, donnant à ceux qui ont activé le mode Créateur la possibilité d’ajouter un lien en haut de leur profil, sous leur nom d’utilisateur et leur description et au-dessus de leurs abonnés et de leurs connexions.