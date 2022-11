Kubernetes est très populaire et c’est grâce à son évolutivité

La majorité des développeurs cloud utilisent désormais Kubernetes et les conteneurs dans le cadre de leurs opérations quotidiennes, selon une nouvelle étude de Civo qui révèle que 51 % d’entre eux le font. Parmi ceux qui déploient Kubernetes, 57 % des 1 000 développeurs cloud interrogés ont déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de clusters Kubernetes fonctionnant au sein de leur organisation au cours des 12 derniers mois.

Le niveau global d’adoption diffère selon le type d’environnement informatique considéré : 35 % des personnes interrogées déploient Kubernetes par des serveurs sur site, tandis que 27 % choisissent de le déployer dans des datacenters, 39 % l’utilisent dans des clouds publics et 29 % dans des clouds privés.

Really pertinent and timely analysis: The effects on security that using a combination of open source components around Kubernetes for organisations – https://t.co/SfI186uyK1 — Civo (@CivoCloud) November 24, 2022

Les deux avantages les plus souvent cités par les répondants de Civo sont la mise à l’échelle facile du travail, pour laquelle 36 % des répondants ont opté, et la gestion facile des conteneurs, pour laquelle 35 % ont opté.

Le rapport a également mis au jour certains problèmes qui pourraient freiner l’adoption de la technologie, 54 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles considéraient que la complexité autour de Kubernetes ralentissait leur utilisation des conteneurs, une nette augmentation par rapport à 47 % en 2021.

En outre, la sécurité peut également être un facteur qui freine l’adoption, selon Civvo 66 % des développeurs sont inquiets des conséquences de sécurité créées par les vulnérabilités de Kubernetes, et un peu plus de 50 % des développeurs ont déclaré que les mauvaises configurations ou les expositions étaient à l’origine de leurs préoccupations autour de la sécurité de Kubernetes.

D’ici 2027, les conteneurs seront partout !

Ces craintes ont probablement des causes bien réelles : en mai 2022, l’organisation à but non lucratif The Shadowserver Foundation a constaté que 84 % des systèmes utilisant des systèmes d’orchestration de conteneurs étaient accessibles depuis l’Internet dans une certaine mesure, soit un total impressionnant de 381 654 systèmes. Les environnements basés sur les conteneurs pourraient connaître une croissance encore plus importante à l’horizon.

Gartner prévoit que cette tendance se poursuivra et que d’ici 2027, plus de 90 % des organisations mondiales exécuteront des charges de travail sous forme d’applications conteneurisées.